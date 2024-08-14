شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح: فى هذه الحالات لا تتناول الأوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

من المعروف أن تناول حبوب الأوميجا 3 من الأمور الصحية، حيث إنها مقاومة للالتهابات، وتساهم في تحسن الجهاز العصبي وتقوي مشيمة الجنين أثناء الحمل، وأيضا تنمي مخه، كما أنها تحسن من الدورة الدموية أثناء الحمل، ولكن في حالة إصابتك ببعض الأمراض، تصبح حبوب الأوميجا 3 مضرة لك.



وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الجليل استشاري الباطنة في كلية طب أسيوط لـ الخليج 365،من هم المرضي الممنوعين من تناولها، حيث أكد استشاري الباطنة، أن مرضي السكر يمنعون من تناول حبوب الأوميجا 3 لأنها قد تكون سببا في تعرضهم لارتفاع نسبة السكر في الدم، وخاصة عند الإفراط في تناولها، أو أخذها دون الرجوع للطبيب المعالج.



وأضاف، أن الأشخاص المصابين بحساسية الأسماك يجب عليهم تجنب أخذ حبوب الأوميجا3 وذلك لأنها قد يتعرضون لتورمات في الجسم، أو ضيق شديد في التنفس، أو مضاعفات أخرى بسبب حساسية الأسماك.



وبالنسبة لمرضي الجلطات الدموية، فعليهم تجنب أخذ حبوب الأوميجا3 في نفس وقت أدوية السيولة، لأنها قد تسبب تعرضهم للنزيف، ولذا يجب الفصل بيهم بحوالي 4 ساعات.



وأكد استشاري الباطنة، أن حبوب االأوميجا3 تساهم بشكل ملحوظ في انخفاض خطر الإصابة بالقلب وتقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتنشط المخ والذاكرة، ولكن يجب تناولها تحت إشراف طبي.