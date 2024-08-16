شكرا لقرائتكم خبر عن 9 علامات تشير إلى إصابتك بإدمان التوتر.. نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

يحدث إدمان التوتر عندما يستمر شخص ما في البحث عن مواقف مرهقة أو خلقها لأنه يشعر بمزيد من الإنتاجية أو النشاط في الفوضى. يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى مشاكل خطيرة مثل القلق المستمر والإرهاق ومشاكل صحية بسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر. غالبًا ما لا يلاحظ الناس الآثار السلبية حتى تبدأ صحتهم في التدهور، ومع ذلك، فإن معرفة علامات إدمان التوتر يمكن أن تساعدك في التعامل معها بطريقة أفضل، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

يحدث إدمان الإجهاد عندما يشعر شخص ما بحاجة مستمرة إلى أن يكون في موقف يشعر فيه بالضغط ليشعر بمزيد من الإنتاجية، قد يبحث الأشخاص الذين يعانون من هذا الإدمان بنشاط عن الإجهاد أو يخلقون سيناريوهات مرهقة لأنهم يحصلون على شعور بالهدف أو الإثارة من ذلك. يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى القلق المستمر والإرهاق ومشاكل صحية، حيث يزيد الإجهاد المزمن من مستويات الكورتيزول - الهرمون الذي يتم إفرازه أثناء الإجهاد، ويمكن أن تساهم مستويات الكورتيزول المرتفعة في القلق والاكتئاب ومشاكل صحية أخرى، وغالبًا ما يكون إدمان الإجهاد مدفوعًا بحاجة أساسية للتحقق أو السيطرة أو الإثارة.

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة التي تشير إلى إصابتك بالإدمان على التوتر: 1. التعب المستمر

يعد التعب المستمر أحد أهم علامات إدمان التوتر. إذا وجدت نفسك تشعر بالإرهاق حتى بعد ليلة نوم كاملة أو عطلة نهاية الأسبوع، فقد يكون التوتر هو السبب. يؤدي التوتر المزمن إلى استنزاف احتياطيات الطاقة في جسمك، مما يجعل من الصعب عليك الشعور بالراحة. يمكن أن تكون هذه الحالة المستمرة من التعب بمثابة إشارة تحذيرية على أن مستويات التوتر لديك مرتفعة بشكل مفرط ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالقلق واضطرابات المزاج، وفقًا لدراسة نشرتها المراجعة السنوية لعلم النفس السريري .

2. التفكير في العمل طوال الوقت

إذا كان عقلك مشغولاً دائمًا بأفكار أو مسؤوليات متعلقة بالعمل، فهذه علامة على إدمان التوتر. ويشمل ذلك التحقق بشكل متكرر من هاتفك أو بريدك الإلكتروني للحصول على تحديثات العمل، حتى أثناء الوقت الشخصي. عندما يهيمن العمل أو الالتزامات على أفكارك إلى الحد الذي لا يمكنك فيه التركيز على أنشطة أخرى، فهذا يشير إلى أن التوتر أصبح جزءًا متأصلًا من حياتك اليومية.

3. قلة الوقت الفراغ

من العلامات الأخرى لإدمان التوتر عدم القدرة على الاسترخاء، إلى جانب الشعور بالذنب عند محاولة الاسترخاء. يعاني العديد من الأشخاص المدمنين على التوتر من فكرة أن أخذ قسط من الراحة أمر غير منتج أو مضيعة للوقت. قد يشعرون بعدم الارتياح عند الانخراط في الراحة أو أخذ إجازة، معتقدين باستمرار أنهم يجب أن يعملوا أو ينجزون شيئًا ما. يمنعهم هذا الشعور بالذنب من الاستمتاع الكامل بوقت الراحة والتعافي من التوتر.

4. تقلبات المزاج

يؤثر التوتر على الصحة العاطفية والمزاج والذاكرة وقدرات اتخاذ القرار، مما قد يؤدي إلى تقلبات مزاجية متكررة وتهيج، وفقًا لدراسة نُشرت في Public Library of Science One . إذا لاحظت أنك تشعر بالإحباط أو الانزعاج بسهولة بسبب مشكلات بسيطة، فقد يكون التوتر عاملاً مهمًا. يمكن أن يؤدي الضغط والقلق المستمر إلى تعطيل توازنك العاطفي، مما يجعلك تتفاعل بشكل أكثر كثافة مع التحديات والصراعات اليومية.

5. العمل تحت الضغط

إذا كنت تعمل باستمرار تحت ضغط، مثل إكمال المهام في اللحظة الأخيرة أو الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة، فقد يكون التوتر عاملاً مهمًا في حياتك. غالبًا ما ينبع التسويف والتسرع في اللحظة الأخيرة من علاقة غير صحية مع التوتر، حيث يصبح القيام بالأشياء في اللحظة الأخيرة تحت الضغط عاملاً محفزًا. ت

6. قلة النوم

يرتبط الإجهاد بدورة النوم، غالبًا ما يؤثر الإجهاد على أنماط النوم، مما يؤدي إلى صعوبة النوم أو البقاء نائمًا أو الاستمتاع بنوم مريح، إذا كنت تستيقظ كثيرًا في منتصف الليل أو تعاني من الأرق، فقد تكون مستويات التوتر لديك مرتفعة للغاية. يؤدي قلة النوم إلى تفاقم التوتر، مما يخلق حلقة مفرغة حيث يساهم عدم الراحة الكافية في زيادة التوتر، مما يؤدي بدوره إلى نوم أسوأ.

7. العلاقات المجهدة

إذا كانت علاقاتك متوترة باستمرار، فقد يكون ذلك علامة على إدمان التوتر. يمكن أن يجعلك التوتر المزمن منزعجًا ووقحًا في بعض الأحيان، وقد يظهر ذلك في سلوكك، مما يسبب التوتر مع أحبائك. قد تجد نفسك تتجادل بشكل متكرر، أو تشعر بالانفصال، أو تكافح للحفاظ على علاقات صحية بسبب مستويات التوتر المرتفعة التي تعاني منها.

8. ارتفاع ضغط الدم

العيش مع التوتر طوال الوقت يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، وهو أمر خطير على الصحة، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة ويسكونسن الطبية . ينشط التوتر استجابة الجسم للقتال أو الهروب، مما يتسبب في تسارع ضربات القلب وانقباض الأوعية الدموية. بمرور الوقت، قد تصاب بحالة ارتفاع ضغط الدم، والتي يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحة القلب والأوعية الدموية.

9. مقارنة نفسك بالآخرين

إن المقارنة المستمرة بين نفسك والآخرين هي علامة أخرى على إدمان التوتر. وغالبًا ما ينبع هذا السلوك من الضغط لتلبية أو تجاوز المعايير التي وضعها الأقران أو الزملاء أو توقعات المجتمع. وإذا وجدت نفسك تقيس إنجازاتك أو تقدمك بشكل متكرر بمقارنة الآخرين، فقد يشير ذلك إلى أن التوتر يدفعك إلى البحث عن المصادقة والموافقة، مما يخلق حلقة مفرغة من القلق والشك الذاتي.

7 نصائح يمكن أن تساعدك:

1. التعرف على الأنماط : اعترف عندما تبحث عن مواقف مرهقة أو تخلقها. إن فهم محفزاتك يمكن أن يساعدك في معالجتها بشكل أكثر فعالية.

2. وضع الحدود : تعلم أن تقول لا وتضع حدودًا لحمل العمل. حدد أولويات المهام وتجنب الإفراط في الالتزام لمنع الإجهاد غير الضروري. أيضًا، خذ فترات راحة وعندما تستريح، تجنب العمل.

3. ممارسة اليقظة : يمكن أن يساعدك الانخراط في تقنيات اليقظة مثل التأمل أو التنفس العميق على البقاء هادئًا ومركّزًا، مما يقلل من الدافع لملاحقة الإجهاد.

4. اعتماد روتين صحي : دمج ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، والنوم الكافي في حياتك اليومية. تعمل هذه العادات على تحسين صحتك البدنية وقدرتك على الصمود في مواجهة الإجهاد.

5. تطوير الهوايات : ابحث عن الأنشطة التي تستمتع بها والتي تساعدك على الاسترخاء أو تحقيق الذات. يمكن أن توفر لك ممارسة الهوايات تشتيتًا صحيًا عن التوتر وتساعدك على الاسترخاء.

6. إعادة صياغة أفكارك : تحدَّ الأفكار السلبية التي تساهم في إدمان التوتر وأعد صياغتها. مارس إعادة الهيكلة المعرفية للتحول من عقلية تزدهر بالتوتر إلى عقلية تتبنى التوازن والهدوء.

7. اطلب الدعم : تحدث إلى الأصدقاء أو العائلة أو المعالج حول إدمانك للتوتر. يمكن أن تقدم المساعدة المهنية استراتيجيات ودعمًا لإدارة مستويات التوتر لديك.