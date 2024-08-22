شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة جوبيرت مرض نادر سببه زواج الأقارب.. استشارى يوضح الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عبد العزيز أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام إن متلازمة جوبيرت هى اضطراب وراثى نادر يؤثر على تطور الدماغ بشكل خاص، والسبب الرئيسي لهذا المرض زواج الأقارب، مضيفا أن هذا المرض يؤدى إلى مجموعة من الأعراض التى تختلف شدتها من شخص لآخر.

وأوضح أن أعراض متلازمة جوبيرت تشمل مشاكل في الحركة والتوازن وحركات غير طبيعية للعينين وصعوبات فى التنفس وتأخر فى النمو الجسدى والعقلى وتشوهات الوجه.

وأشار الدكتور علاء عبد العزيز إلى أن متلازمة جوبيرت مرض وراثى بسبب طفرة فى الجينات المسئولة عن تطور الدماغ وغالبًا ما يرث الطفل المتلازمة من أحد والديه الحاملين للطفرة الجينية.

وتابع أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة قائلا إن متلازمة جوبيرت ليس لها علاج، لكن يمكن تخفيف الأعراض بالعلاج الطبيعى لتحسين الحركة والتوازن وتحسين مهارات التواصل وتحسين التنفس.