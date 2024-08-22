شكرا لقرائتكم خبر عن الأكل على الأرض كله فوائد.. هيحسن هضمك ويساعدك على الشبع والان مع تفاصيل الخبر

تناول الطعام على الأرض يجلب الكثير من الفوائد الصحية، فقديماً كان الكثيرون لا يعانون من حرقة المعدة، وحركات الأمعاء غير المنتظمة، وزيادة الوزن، والشعور بالشبع، واضطرابات الجهاز الهضمى، لذا ربما حان الوقت لإعادة النظر في عاداتنا الغذائية ووضعياتنا، والعودة إلى الطرق القديمة.

من أجل منع الإفراط فى تناول الطعام وزيادة الوزن، يجب على المرء تناول الطعام فى وضعية الجلوس متربعًا على الأرض مع استقامة عمودك الفقرى ووضع يديك على الركبتين، ووفقا لموقع هيلث سايد نتعرف فيما يلى عن أهم فوائد تناول الطعام على الأرض.

تهدئة العقل

تناول الطعام على الأرض يمكن أن يضع العقل والجسم فى راحة، وتصبح أكثر وعياً بالطعام الذى تتناوله، ووفقاً للخبراء، عندما يكون الدماغ هادئاً، فإنه يكون قادرا على التركيز بشكل أفضل على ما هو موجود فى الطبق، مما يسمح للجسم بهضم واستيعاب العناصر الغذائية.

تحسين الدورة الدموية

بالإضافة إلى ذلك أوضح التقرير أنه عندما يجلس الشخص على الأرض، يكون الجزء السفلى من جسمه أقرب إلى الأرض، مما يقلل الضغط على القلب لضخ الدم إلى أجزاء الجسم التى تكون فى مرحلة الراحة، وبالتالى زيادة الدورة الدموية إلى منطقة البطن، ما يساعد على تحسين الدورة الدموية.

امتصاص أفضل للعناصر الغذائية

عندما يجلس الشخص على الأرض لتناول الطعام يتم تدريب عضلات المعدة والكبد والمرارة وضغطها بشكل كافٍ، وذلك لإفراز "العصارات الهضمية المطلوبة" والمساعدة فى عملية الهضم، كما يمكن أن يقوى مناطق الحوض ويساعد على امتصاص أفضل لجميع أنواع العناصر الغذائية.

المساعدة على الهضم

عندما نجلس على الأرض لتناول الطعام فإن أجسامنا تكون قادرة على "اختيار حركة طبيعية وإيقاعية"، ويمكن أن يساعد الانحناء لالتقاط قطعة من الطعام ووضعها فى الفم على الهضم.

الشعور بالامتلاء

العقل لا يستطيع تسجيل الشعور بالشبع إلا بعد مرور عشرين دقيقة من تناول الطعام، وهى الفترة التى ترسل فيها الأعصاب المبهمة إشارات إلى المخ، ويمكن لعملية الانحناء إلى الأمام وتناول الطعام أن تبطئ العملية، مما يمنح المخ الوقت الكافى لاستيعاب الإشارات من العصب المبهم ومنع الجسم من تناول كميات كبيرة من الطعام.