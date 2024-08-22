شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تعزز هرمون السعادة وتحسن مزاجك.. منها الشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على مزاج إيجابى ورفاهية عقلية أمر بالغ الأهمية فى حياتنا السريعة والمليئة بالتوتر فى كثير من الأحيان، لكن هل تعلم أن الطعام الذى تتناوله يمكن أن يلعب دورًا مهمًا فى التأثير على هرمونات السعادة بجسمك.

هومون السيروتونين هو الناقل العصبي المسئول عن الشعور بالسعادة، الذى يساعد على تنظيم الحالة المزاجية والنوم والشهية، وفقا لموقع fortune هناك عدد من الأطعمة التي تحفز هرمون السعادة أو ما يعرف باسم السيروتونين، وتساهم في مشاعر السعادة لدينا..

أوميجا 3

ترتبط الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والسردين)، وبذور الكتان، والجوز، بتحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب.

الكربوهيدرات المعقدة

الحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات هي مصادر ممتازة للكربوهيدرات المعقدة، تساعد هذه الأطعمة في إنتاج السيروتونين، ما يعزز الحالة المزاجية المستقرة والإيجابية.

الأطعمة الغنية بالبروتين

تناول مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن والبيض والتوفو ومنتجات الألبان، يحتوي البروتين على الأحماض الأمينية التي تشكل اللبنات الأساسية للناقلات العصبية، بما في ذلك الدوبامين.

الشيكولاتة الداكنة

تناول كميات معتدلة من الشيكولاتة الداكنة يمكن أن يعزز مستويات السيروتونين، اختر الشيكولاتة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

الفواكه والخضراوات

تحتوي الفواكه والخضراوات الملونة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم صحة الدماغ بشكل عام، ويرتبط التوت على وجه الخصوص بالوظائف الإدراكية وتحسين الحالة المزاجية.

البروبيوتيك مثل الزبادى

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادى والملفوف المخلل والكيمتشي لدعم صحة الأمعاء وتحسين الحالة المزاجية.

المكسرات والبذور

اللوز وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين هي مصادر رائعة للمغنيسيوم، وهو معدن مرتبط بإنتاج السيروتونين، تناول حفنة منها كوجبة خفيفة لتحسين مزاجك.