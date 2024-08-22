شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط لأخذ قيلولة صحية.. أهمها اختيار التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

تساعدك القيلولة على الشعور بالنشاط وتقليل التعب وتخطى العديد من الأمور السيئة كالتوتر والإرهاق، هذه المدة القصيرة من النوم تمنحك الراحة، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots فالقيلولة هى فترات قصيرة من النوم، ومن المؤكد أنها ستمنحك الطاقة لأن فوائدها هائلة كـ تقليل التوتر وتحسين التركيز والذاكرة وتحسين الحالة المزاجية وتحسين صحة القلب وتحسين الأداء فى العمل.

وقدم التقرير الشروط الصحية لأخذ القيلولة وهى.. - اجعلها قصيرة

القيلولة القصيرة يمكن أن تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة، وتشير دراسة نشرها المعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة والدم إلى أن القيلولة القصيرة يمكن أن تساعدك على أن تصبح أكثر يقظة، ومع ذلك فإن القيلولة الطويلة، عندما تنام لأكثر من ساعة، ترتبط بالسمنة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- قرر متى تريد الاستيقاظ

كن صارمًا للغاية بشأن روتينك، تأكد من ضبط المنبه لإيقاظك في الوقت المحدد، لذا اضبط المنبه للتأكد من عدم تحوله إلى جلسة نوم طويلة جدًا، واستيقاظ بعد 20 إلى 30 دقيقة، حدد الوقت المثالى لمدة 20 دقيقة، كما لاحظت دراسة نُشرت فى Clinical Neurophysiology أن القيلولة لمدة 20 دقيقة ساعدت فى تحسين مستويات النعاس لدى المشاركين، بالإضافة إلى مستويات أدائهم وثقتهم بأنفسهم.

- وقت ما بعد الظهر هو الأفضل

احرص على أخذ قيلولة في وقت مبكر بعد الظهر حتى لا تزعج نومك ليلاً، خذ قيلولة في وقت استراتيجي قبل النوم بخمس إلى ست ساعات، وتشير دراسة نُشرت في مجلة أبحاث النوم إلى أن القيلولة في وقت متأخر من اليوم كانت مرتبطة بضعف النوم ليلاً، وزيادة تجزئة النوم، وانخفاض جودة النوم.

- اضبط البيئة الخاصة بك

يجب أن تنام في مكان هادئ بعيدًا عن كل الضوضاء، لأن هذا سيمنحك لأقصى استفادة من القيلولة، تأكد أيضًا من تخصيص وقت لنفسك للاستيقاظ والعودة إلى العمل تدريجيًا، حدد ظروفًا للنوم مثل انخفاض الضوضاء وغرفة مظلمة مع سرير مريح. يمكن للضوضاء والضوء ودرجات الحرارة غير المريحة أن تتداخل مع جودة النوم. تحقق من بعض الطرق الأخرى لتحسين جودة نومك.

- إذا كنت متعبًا

هذا أمر ضرورى أثناء تعلم كيفية أخذ قيلولة قصيرة، خذ قيلولة قصيرة فقط إذا كنت متعبًا، ليس عليك أن تنام دائمًا، يمكنك أن تمنح جسمك وقتًا للراحة واليقظة لتجديد نشاطه. لا تأخذ قيلولة قصيرة إذا لم تكن تشعر بالتعب أو الرغبة في ذلك.

- لا تتناول الكافيين قبل القيلولة

إذا قررت أخذ قيلولة قصيرة، فعليك تقليل تناول الكافيين قبل ذلك، فالكافيين وخاصة بعد الساعة 3:00 مساءً، يعمل كمنشط وقد يعطل نومك.

- لا تعتبرها علاجًا لقلة النوم

إذا تم تشخيصك بقلة النوم أو كنت تعاني من الأرق أو انقطاع النفس أثناء النوم، فمن المهم استشارة الطبيب، لن تساعدك القيلولة في هذه الحالة، بدلاً من ذلك، جرب بعض التمارين للتغلب على الأرق.