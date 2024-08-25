شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة تساعد على تقليل القلق.. أبرزها البرتقال ومنتجات الألبان والان مع تفاصيل الخبر

قد يساعد ما تأكله وتشربه في تخفيف التوتر والقلق، وتشمل الأطعمة التي يمكن أن تقلل من القلق بسرعة الأفوكادو والبيض والبرتقال، ويمكن لمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات المختلفة أن تساعد في تخفيف أعراض القلق، فعلى سبيل المثال، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال، ما يساعد في تقليل مستويات التوتر، وقد ترغب في تجنب أو الحد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر والقلق، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، وفقًا لما نشره موقع health

العلاجات الطبيعية للقلق 1. الأفوكادو

قد يساعد تناول كميات منتظمة من الأفوكادو في علاج القلق بسبب محتواه من فيتامين ب، وقد ربطت الأبحاث بين الأطعمة الغنية بفيتامين ب وخفض الأعراض وتقليل الشعور بالقلق.

2. التوت الأزرق

قد يكون تناول التوت الأزرق مفيدًا في تخفيف التوتر، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تأخير تلف الخلايا ومنعه.

3. الأطعمة الغنية بالكالسيوم

منتجات الألبان التى تشمل الزبادي وأنواع الجبن المختلفة

4. البيض

تعتمد أعراض القلق على الهرمونات، مثل السيروتونين والدوبامين، الموجودة داخل الجهاز العصبي المركزي. ويحتوي صفار البيض على فيتامين د، الذي يمكن أن يساعد في وظيفة الجهاز العصبي.

5. الخضراوات الورقية

وجدت دراسة حديثة أن طلاب الجامعات شعروا بالهدوء والسعادة والنشاط عندما تناولوا المزيد من الخضراوات، ومن بين الخضراوات، الخضراوات ذات الأوراق الداكنة والجزر والخيار.

6. المكسرات والبذور

تحتوي أونصة واحدة من الكاجو الخام على 1.6 مليجرام من الزنك، وهو ما يمثل حوالي 14% إلى 20% من الكمية الموصى بها من الزنك للبالغين.

7. البرتقال

تُوفر ثمرة برتقالة بحرية واحدة متوسطة الحجم أكثر من نصف الكمية الغذائية الموصى بها (RDA) من فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة.

وأظهرت الأبحاث أن فيتامين C يلعب دورًا في استجابة الجسم للتوتر ويحسن المزاج.

8. المحار

تحتوي المحار على كمية من الزنك أكبر من أي طعام آخر. ستحصل على 32 مليجرامًا من الزنك لكل ثلاث أونصات من المحار النيئ، وهو ما يمثل 291% من الكمية الموصى بها يوميًا.

9. سمك السلمون

يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة مستويات هرمونات القلق، مثل الأدرينالين والكورتيزول، ويحتوي سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعد على خفض مستويات تلك الهرمونات، على سبيل المثال، وجدت الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل مستويات الكورتيزول بنسبة تصل إلى 33%.

10. صدور الديك الرومي

يعد الديك الرومي مصدرًا للتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين، وقد يكون للتريبتوفان بمفرده تأثير مهدئ. فقد وجدت دراسة حديثة أن الجرعات العالية من التريبتوفان أدت إلى انخفاض كبير في أعراض القلق والاكتئاب والانفعال.