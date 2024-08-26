شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتبرع بـ 100 ألف جرعة من لقاح جدرى القرود لمكافحة المرض بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إن ألمانيا ستتبرع بـ 100 ألف جرعة من لقاح جدرى القرود من مخزوناتها للمساعدة في احتواء تفشي المرض في القارة الأفريقية في الأمد القريب، وكذلك تقديم المساعدة للدول المتضررة، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز.

وأضاف المتحدث أن الحكومة ستوفر لمنظمة الصحة العالمية موارد مالية مرنة عبر أدوات مختلفة لمكافحة جدرى القرود، كما ستدعم شركائها في أفريقيا من خلال تحالف التطعيم جافي.

وتحتفظ ألمانيا بنحو 117 ألف جرعة من لقاح جينيوس، والتي يقوم الجيش الألماني بتخزينها بعد أن اشترتها برلين في عام 2022.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع يوم الاثنين إنه سيتم الاحتفاظ بكمية ضئيلة من المخزون لحماية المسافرين، مضيفا، إنه سيتعين اتخاذ قرار منفصل عندما يتعلق الأمر بإعادة طلب اللقاحات.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إن مرض جدرى القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية بعد تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة وظهور شكل جديد من الفيروس، وهو المجموعة Ib، مما أثار مخاوف بشأن سرعة انتقال المرض.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة تبحث عن أسرع طريقة لإيصال اللقاحات إلى البلدان المتضررة، وفي المقام الأول جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن أيضًا بوروندي والدول المجاورة في شرق إفريقيا.

