شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية بضغط توقعات زيادة الإمدادات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة لكنها سجلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.53% إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.75% إلى 68.18 دولار للبرميل وفقا لـ”العربية” .

وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3.7% عند التسوية وتراجع الخام الأميركي 5% تقريبا.

وخفض البنك المركزي الصيني أمس الجمعة أسعار الفائدة وضخ سيولة في النظام المصرفي بهدف إعادة النمو الاقتصادي نحو المستهدف لهذا العام عند نحو 5%.

ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من الإجراءات المالية قبل موسم عطلات في الصين يبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم تحالف “أوبك+”، المضي قدما في تطبيق زيادة للإنتاج بواقع 180 ألف برميل يوميا بداية من ديسمبر/ كانون الأول.

وفي غضون ذلك، وقع وفدا الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا يوم الخميس اتفاقا لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي.

وتسبب النزاع في انخفاض حاد في إنتاج النفط وصادراته في ليبيا إذ هوت صادرات الخام إلى 400 ألف برميل يوميا هذا الشهر من أكثر من مليون برميل في الشهر الماضي.

وفي سياق متصل ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس/ آب في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم واصل الزخم في الربع الثالث مع تراجع الضغوط التضخمية.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي في خطوة من المتوقع أن تكون بداية دورة تيسير نقدي متواصلة.

وعلى صعيد التوتر الجيوسياسي، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة تظهر أنها “لا تكترث” بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقد يشكل التوتر المتزايد في الشرق الأوسط تهديدا لإمدادات النفط الخام العالمية.

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