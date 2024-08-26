شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم عناصر غذائية لتنشيط الدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

تنظيم الدورة الدموية والاهتمام بنشطها يعد من الأمور الجيدة للحصول على صحة قوية خالية من الأمراض، فالدورة الدموية الجيدة تعمل على نقل الدم المحمل بالأكسجين إلى أنسجة وخلايا الجسم، ولذا يجب الاهتمام بصحتها عن طريق تناول بعض الأطعمة والعناصر الغذائية.

أوضح الدكتور وليد التاجي، استشاري التغذية في كلية طب قصر العيني، أن الدورة الدموية تقوم بنقل الدم من القلب وصولاً إلى مناطق الجسم لإمدادها بالأكسجين وتعمل على طرد السموم، وثاني أكسيد الكربون.

وقدم استشاري التغذية بعض العناصر الغذائية والمكملات الغذائية المهمة لتنشيط الدورة الدموية، ومنها:

- الأرجينين

يعد أكد مكملات الغذائية المهمة التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحمي من الإصابة بأمراض القلب كانسداد الشرايين أو الإصابة بالذبحة الصدرية، حيث إنه عند تناول الحبة الغنية بالأرجينين تتحول إلى أكسيد النيتريك وهو ينتمي إلى نوعية الناقلات العصبية التي تعزز من مستويات تدفق الدم.

- فيتامين ب

يساعد في علاج ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ويحمي من الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وعند الحفاظ على نسب هذه المشاكل فأنت ستحصل على دورة دموية نشطة خالية من التعرض لأي مضاعفات صحية.

- الحديد

تناوله في الطعام أو كمكل غذائي يحمي من التعرض لضعف وهبوط الدورة الدموية لأنه يعمل علي إنتاج كرات الدم الحمراء المسئولة عن نقل الأكسجين لإيصاله إلى كل أنحاء الجسم.

- أوميجا 3

تدعيم وظائف المخ والقدرات الإدراكية للأفراد، وأيضًا تجعل الدورة الدموية نشطة وتحمي القلب من التعرض لأي مضاعفات صحية، وتحمي الشرايين، ولذا يمكنك الحصول علي الأوميجا 3 من خلال تناول الأسماك أو أخذ حبوب الأوميجا 3.

