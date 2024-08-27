شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على وجهك تدل على الإصابة بمرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

ظهور البقع على الوجه، من المشاكل الشائعة لدى بعض الناس، والتي قد تكون بسبب بعض التغيرات الهرمونية، وقد يكون أيضاً بسبب مرض السرطان، بحسب موقع "تايمز ناو".

يقول الخبراء إن هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أن البقع على وجهك قد تكون سرطان الجلد - وهو مرض ينطوي على نمو خلايا غير طبيعية في أنسجة الجلد.

وأكد الأطباء أنه بشكل طبيعي، تكبر خلايا الجلد وتموت وتتشكل خلايا جديدة لتحل محلها، ومع ذلك، عندما لا تعمل هذه العملية كما ينبغي - مثل بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية - تبدأ الخلايا في النمو بشكل أسرع.

ينتشر سرطان الجلد إلى الأنسجة المجاورة أو مناطق أخرى في جسمك إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا. ومع ذلك، إذا تم تحديده وعلاجه في المراحل المبكرة، يتم شفاء معظم الحالات. تشمل بعض العلامات التي يمكن التعرف عليها:

اللون



قد يكون لون البقع على وجهك بدرجات مختلفة من اللون - مما يشير إلى درجات اللون البني أو الأسود مع بقع وردية أو حمراء أو بيضاء أو زرقاء.

وقال الأطباء إن البقعة البنية الكبيرة ذات البقع الداكنة تشكل شامة تتغير في اللون أو الحجم أو الملمس أو تنزف.

واقترح الأطباء فحص جسمك بالكامل - حتى الأماكن التي لا تتعرض لأشعة الشمس، مثل باطن قدميك، وراحة يديك، والجلد بين أصابع قدميك أو أصابعك، وأظافر قدميك وأظافر يديك لتحديد الشامات التي تتغير ألوانها.

النزيف

في كثير من الحالات، يمكن أن تعني البقع النازفة الخطر. وفقًا للخبراء، إذا كان هناك تسرب لسائل أبيض يسبب الحكة أو الألم، إلى جانب الدم، فقد يكون ذلك بسبب سرطان الجلد.

أنواع سرطان الجلد

يمكنك تقسيم سرطان الجلد إلى فئات مختلفة - اعتمادًا على نوع الخلايا المصابة. تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا:

سرطان الخلايا القاعدية

إنه سرطان الجلد الأكثر شيوعًا والذي يؤثر وفقًا للإحصائيات على ما لا يقل عن 20 % من الناس في جميع أنحاء العالم. في هذا، يتكون السرطان في الخلايا القاعدية في أسفل الطبقة العليا من الجلد والتي تسمى البشرة.

سرطان الخلايا الحرشفية

سرطان الخلايا الحرشفية هو ثاني أكثر سرطانات الجلد شيوعًا حيث يتم تشخيص أكثر من مليون شخص كل عام. يقول الأطباء أنه يتطور في الخلايا الحرشفية - الخلايا المسطحة بالقرب من سطح الجلد.

الورم الميلانيني

يتكون الورم الميلانيني عادة في خلايا تسمى الخلايا الصباغية التي تخلق الصبغة التي تعطي بشرتك لونها. ومع ذلك، يشكل هذا النوع حوالي 1 % من سرطانات الجلد ولكنه يسبب أكبر عدد من الوفيات.

ماذا تفعل إذا لاحظت علامة محتملة لسرطان الجلد

يقول الأطباء إذا لاحظت أي علامات مشبوهة لسرطان الجلد - بقع على جلدك، فمن المهم أن ترى الطبيب في أقرب وقت ممكن.

إن تشخيص سرطان الجلد في وقت مبكر يحسن بشكل كبير من القدرة على علاجه بنجاح.

وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد، إذا تم اكتشاف الورم الميلانيني مبكرًا، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات يصبح 99%، ومع ذلك، ينخفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 66% إذا انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية.

طرق الوقاية من سرطان الجلد

تتضمن بعض الطرق للوقاية من سرطان الجلد ما يلي:

-ارتدِ دائمًا واقيًا من الشمس واسع الطيف بعامل حماية للجلد (SPF) يبلغ 30 أو أعلى

-ارتدِ قبعات ذات حواف عريضة لحماية وجهك وأذنيك

-ارتدِ قمصانًا وسراويل طويلة الأكمام لحماية ذراعيك وساقيك

-استخدم مرطب الشفاه مع واقي من الشمس.