شكرا لقرائتكم خبر عن الحلمات المقلوبة لا تعنى دائما الإصابة بسرطان الثدى.. اعرف متى تشعر بالقلق والان مع تفاصيل الخبر

قد تكون الحلمة المقلوبة مثيرة للقلق، خاصة أنها واحدة من أكثر علامات سرطان الثدي شيوعًا لدى الرجال والنساء، وتتميز بتحول الحلمة إلى الداخل في الثدي أو بشكل مسطح على الثدي.

وفقا لتقرير موقع "هيلث سايد" عندما ترتبط بسرطان الثدي، تحدث الحلمة المقلوبة؛ بسبب تسلل الخلايا الخبيثة إلى القنوات اللبنية، ولكن من المهم ملاحظة أن الحلمة المقلوبة يمكن أن تكون لها أيضًا أسباب غير سرطانية، مما يعني أنها قد لا تكون مرتبطة دائمًا بالسرطان.

أسباب غير سرطانية للحلمات المقلوبة

يمكن أن تحدث الحلمات المقلوبة بسبب العديد من الحالات غير السرطانية، بما في ذلك الأسباب الخلقية، حيث يولد الشخص بحلمات مقلوبة، ولكن تتضمن الأسباب غير السرطانية الشائعة الأخرى ما يلي:

صدمة أو إصابة في الثدي، ومن بين هذه الأمراض الالتهابات التي تؤدي إلى التندب أو الالتهاب، وحالات مثل توسع القنوات، حيث تصبح قنوات الحليب الموجودة تحت الحلمة سميكة ومختصرة، مما يؤدي إلى سحب الحلمة إلى الداخل.

من المهم أيضًا ملاحظة أن التغيرات الهرمونية يمكن أن تؤدي إلى انقلاب الحلمة أيضًا، وبحسب التقرير فإن التقلبات الهرمونية، خاصة تلك المرتبطة بالبلوغ والحمل وانقطاع الطمث، قد تسبب تغيرات في أنسجة الثدي، مما قد يؤدي إلى انقلاب الحلمتين، إلا أن هذه التغيرات تكون مؤقتة في أغلب الأحيان ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها.

متى يجب عليك أن تشعر بالقلق؟

في أغلب الحالات، لا تشير الحلمات المقلوبة إلى الإصابة بسرطان الثدي، ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات التي يجب أن تثير القلق وتحثك على زيارة الطبيب، وتشمل هذه:

تغير مفاجئ في مظهر الحلمة

إفرازات الحلمة

كتلة في الثدي

احمرار أو تورم

تغيرات الجلد حول الحلمة أو الثدي

كيفية التعامل مع انقلاب الحلمة غير السرطاني

في حين تعتمد خيارات علاج انقلاب الحلمة على السبب الأساسي، ففي الحالات التي يكون فيها الانقلاب ناتجًا عن أسباب غير سرطانية، يمكن للإجراءات الجراحية البسيطة تصحيح الحالة، ومع ذلك، بحث يشير ذلك إلى أن معظم الحالات لا تحتاج إلى تصحيح جراحي.

ويجب على الناس أيضًا الانتباه إلى عوامل نمط الحياة، مثل ارتداء حمالات الصدر غير الملائمة التي تسبب ضغطًا على الحلمات، أو الصدمات أو الإصابات في الثدي، وبعض الالتهابات التي تساهم في انقلاب الحلمة.

بالإضافة إلى ذلك، في الحالات الناجمة عن العدوى، قد يؤدي علاج العدوى إلى حل المشكلة.