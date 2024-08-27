شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتعرض بعض النساء للإمساك قبل الدورة الشهرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تشعرين بعدم الارتياح وتعانين من الإمساك قبل موعد الدورة الشهرية، فهناك العديد من النساء يتعرضن للإصابة بـ تقلصات المعدة وآلام العضلات وتقلبات المزاج قبل أو أثناء الدورة الشهرية.

ووفقًا لموقع healthshots فالإمساك قبل الدورة الشهرية هو أحد الأعراض الشائعة الأخرى لمتلازمة ما قبل الحيض، لأنه حالة هضمية شائعة حيث يجد الشخص صعوبة في إخراج البراز أو تكون حركات الأمعاء غير منتظمة.

ونجد أن الإمساك قبل الدورة الشهرية هو مشكلة شائعة تعاني منها العديد من النساء، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التغيرات الهرمونية وعوامل أخرى مرتبطة بالدورة الشهرية، ومنها:

- التقلبات الهرمونية

خلال المرحلة الأصفرية من الدورة الشهرية (الوقت بين الإباضة وبداية الدورة الشهرية)، ترتفع مستويات هرمون البروجسترون، ويعمل البروجسترون على إرخاء العضلات الملساء في الجسم، بما في ذلك تلك الموجودة في الجهاز الهضمي، يمكن أن يؤدي هذا الاسترخاء إلى إبطاء حركة الطعام عبر الأمعاء، ما يؤدي إلى الإمساك.

- انخفاض حركة الأمعاء

قبل الحيض، ينتج الجسم البروستاجلاندين، الذي يساعد الرحم على الانقباض للتخلص من بطانته، ويمكن أن تؤثر هذه المواد الكيميائية أيضًا على الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى إبطاء حركة الأمعاء والمساهمة في الإمساك.

- احتباس الماء

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية قبل الدورة الشهرية إلى احتباس الماء في الجسم، وبالتالي يؤدي إلى الإمساك.

-العوامل الغذائية ونمط الحياة

تعاني العديد من النساء من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة أو السكرية أو المصنعة قبل الدورة الشهرية، ويمكن أن تساهم هذه الأنواع من الأطعمة في الجفاف وتقليل تناول الألياف، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.

- تأثير مكملات الحديد

تتناول بعض النساء مكملات الحديد قبل أو أثناء الدورة الشهرية للوقاية من فقر الدم أو علاجه وقد تؤدي مكملات الحديد إلى الإمساك، خاصة إذا لم يتم تناولها مع كمية كافية من السوائل أو إذا كان نوع الحديد لا يتحمله الجهاز الهضمي.

