شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية يوضح كيف يؤثر تجميد الأطعمة على قيمتها الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بالقيمة الغذائية للطعام فإن طريقة تخزينه يمكن أن تحدث فرقًا، وهناك بعض الأطعمة التى يؤدى حفظها فى الثلاجة إلى إنشاء نشا مقاوم وزيادة الفوائد الصحية المحتملة منها بقايا الأرز أو المكرونة، لكن هل يحدث نفس الأمر عند تجميد الطعام فى الفريزر أم يفقد قيمته الغذائية، سواء الطازج أو المطهو.

أوضح الدكتور هشام العامرى استشارى تغذية علاجية - قصر العينى، الأمر يعتمد على نوع الطعام نفسه، فبعض الأطعمة تتمتع بتوافر العناصر الغذائية بشكل معزز عند تغير درجات الحرارة عليها سواء بالطهى أو التجميد، بينما قد تكون بعض الأطعمة الأخرى أفضل في حالتها النيئة.

وأشار الطبيب إلى أنه عند تجميد الطعام بشكل صحيح، يمكن أن يحافظ على القيمة الغذائية للأطعمة مقارنة بأساليب حفظ الطعام الأخرى، فعملية التجميد يمكن أن تحافظ على العناصر الغذائية الموجودة في الطعام إلى حد ما من خلال إبطاء فقدان الفيتامينات الذي يحدث بمرور الوقت إذا تم حفظ الطعام في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة، ولكن شرط صحة حفظها مجمدة.

وعن شروط السلامة العامة لتجميد الأطعمة أولا ضمان غسل الخضراوات جيدا قبل التجميد، وتخزين الأطعمة المجمدة عند درجة حرارة صفر، وضرورة استخدام جميع الأطعمة المجمدة خلال فترة التخزين المقترحة للحفاظ على أعلى مستوى من الجودة الغذائية، مثلا يجب تناول الفواكه والخضروات المجمدة، على وجه الخصوص، خلال فترة تتراوح بين 8 إلى 12 شهرًا للحصول على جودة مثالية، ولكن حتى مع ذلك، فإن الاحتفاظ بهذه الأطعمة في الفريزر لفترة أطول لن يسبب مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء، وإنما يحدث فقدان تقليل قيمتها الغذائية.