الجري في الصباح يحرق الدهون ويضبط مستويات السكر

في كثير من الأحيان، نتجاهل التمارين البسيطة والفعّالة والتي لا تعزز فقط إنقاص الوزن ولكن لها العديد من الفوائد الصحية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تساعدنا التمارين البسيطة مثل الجري في الحصول على اللياقة البدنية المناسبة وتعزيز صحتنا، حيث يعزز الجري صحة القلب والأوعية الدموية، ويقوي العضلات، ويساعد في إدارة الوزن، كما أنه يحسن القدرة على التحمل والرفاهية العقلية مع القدرة على التكيف مع مستويات اللياقة البدنية المختلف، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

إن الجري المنتظم يعزز اللياقة البدنية بشكل عام، ويدعم صحة المفاصل، ويمكن القيام به في أي مكان تقريبًا، مما يجعله خيارًا ممتازًا، ولكن كيف يمكنك الجري للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية؟

إن الجري على معدة فارغة في الصباح هو ممارسة يوصى بها العديد من الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية، وهناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل هذا النهج مفيدً، على النحو التالى:.

عندما تركض على معدة فارغة، فأنت تشارك فيما يشار إليه عادة باسم "تمارين القلب على معدة فارغة"، والفكرة هي أنه من خلال ممارسة الرياضة قبل تناول الطعام، يصبح جسمك أكثر استعدادًا لحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، ويحدث هذا لأنه بعد ليلة من الصيام تكون مستويات الجليكوجين (الشكل المخزن من الكربوهيدرات في العضلات والكبد) منخفضة نسبيًا، ونتيجة لذلك، يميل جسمك إلى استخدام الدهون كمصدر أساسي للوقود أثناء التمرين.

خلال حالة الصيام، يكون مخزون الجليكوجين في جسمك أقل، مما يعني أنه يتعين عليه الاستفادة من مخازن الدهون للحصول على الطاقة، وتشير بعض الدراسات إلى أن تمارين القلب والأوعية الدموية أثناء الصيام يمكن أن تعزز أكسدة الدهون، مما يساعدك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة بكفاءة أكبر، هذا لا يعني أنك تحرق العضلات، وهو ما يثير قلق البعض، بل على العكس من ذلك، من المرجح أنك تعزز قدرة جسمك على استخدام الدهون.

قد يكون للجري في حالة الصيام فوائد أيضًا فيما يتعلق بحساسية الأنسولين، وتشير حساسية الأنسولين إلى مدى فعالية استجابة جسمك للأنسولين، وهو هرمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وعندما تمارس الرياضة على معدة فارغة، يمكن أن تتحسن حساسية الأنسولين لديك، وهو ما قد يكون مفيدًا بشكل خاص في إدارة مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

الصباح الباكر هو الوقت المثالي

يمكن أن يساعد الجري في الصباح الباكر على معدة فارغة في الالتزام بروتين التمرين، حيث ترتبط التمارين الصباحية عادةً بالالتزام، لأنه يتم الانتهاء من هذا الروتين قبل أن يصبح يومك مزدحمًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز الجري الصباحي مزاجك ومستويات الطاقة لديك لليوم التالي، مما يساعدك على الشعور بمزيد من الإنتاجية والتركيز.

احتياطات يجب وضعها في الاعتبار

رغم أن الجري على معدة فارغة قد يوفر فوائد عديدة، إلا أنه من الضروري التعامل معه بحذر والنظر لاحتياجاتك الفردية أولًا، فلا يستجيب الجميع بنفس الطريقة للتمرين على معدة فارغة، لذا من المهم الاستماع إلى جسدك وتعديل روتينك حسب الحاجة.

فقد لا يكون الجري على معدة فارغة مناسبًا للجميع، وقد يعاني بعض الأفراد من الدوخة أو التعب أو انخفاض الأداء إذا لم يأكلوا قبل الجري، فإذا وجدت أن الجري بدون تناول الطعام يجعلك تشعر بالإرهاق أو يؤثر على أدائك، فقد يكون من المفيد إعادة النظر في نهجك أو تجربة وجبة خفيفة صغيرة وسهلة الهضم قبل الجري.

أحد أهم الاعتبارات الأخرى، هو البقاء رطبًا، حتى إذا كنت لا تأكل قبل الجري، فتأكد من شرب الماء للحفاظ على رطوبة جسمك، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض الأداء وزيادة خطر الإصابة، لذا تأكد من ترطيب جسمك بشكل صحيح قبل الخروج للجري الصباحي، وبالنسبة للمبتدئين في الجري على معدة فارغة، يُنصح بالبدء بجولات جري أقصر وأقل كثافة، بشكل يسمح لجسمك بالتكيف مع ممارسة الرياضة بدون طعام ويساعدك على قياس شعورك أثناء الجري وبعده، ومع تكيف جسمك، يمكنك زيادة مدة وشدة التدريبات تدريجيًا.

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