وزير الرياضة يحفز ناشئ المنتخب الوطني للجولف قبل السفر إلى تونس

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على تحفيز لاعبي منتخب مصر للناشئين للجولف، قبل سفرهم إلى تونس صباح غداً الأربعاء، لخوض منافسات البطولة العربية للناشئين.

وخلال اللقاء، قام وزير الشباب والرياضة بتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم قبل السفر إلى تونس، مطالباً ببذل اقصى الجهد لتحقيق أفضل النتائج، مؤكداً أن النجاح يأتي نتيجة العمل الجاد والتفاني، معبراً عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج مميزة ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

وشدد الدكتور أشرف صبحى على أهمية الاستفادة القصوى من هذه التجربة، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير رياضة الجولف في مصر وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح اللاعبين، وانتشار اللعبة في مصر.

وتغادر بعثة منتخب الناشئين إلى تونس صباح الغد وتضم تسعة لاعبين هم تيمور ربيع وعمر هانى ورانى الطويل تحت 18 عاما ومحمد ربيع وعلى الدين سلامة وعبد الرحمن الدفراوى تحت 16 عاما واديب شبانة وادم ابو شبانة وياسين الصادق.

ويتنافس ابطال منتخبنا الوطنى للناشئين فى ثلاثة مراحل سنية تحت 18 و 16 و 13 عاما على مدار ثلاثة ايام اعتبارا من الجمعة وحتى الاحد المقبل.

ويخوض منتخب السيدات والناشئات والذى سافر السبت الماضى فى بعثة برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف المهندس خالد الصيرفى منافسات البطولة العربية حاليا فى تونس ايضا ويختتم منافساتها غدا .