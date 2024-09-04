4 خطوات تحمس أطفالك لاستقبال المدرسة

يعيش أولياء الأمور في هذه الأيام فترة مرهقة، نظرا للمهام المطلوبة منهم استعدادا للدراسة، بدأ من شراء الزي المدرسي، والمستلزمات الدراسية والمكتبية المناسبة لكل مرحلة، ومع وجود الكثير من الأشياء التي يجب الاستعداد لها، فإن العودة إلى المدرسة يمكن أن تكون حدث مثير لـ الأطفال والآباء على حد سواء، فبدلاً عن الشعور بالخوف أو القلق، لماذا لا تحاولي جعل هذه الفترة لا تنسى لأطفالك ولك؟ نستعرض عدة نصائح لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من موسم العودة إلى المدرسة وجعله مثيرا ومميزا لأطفالك خاصة مع تجهيز "السبلايز".

التسوق سوياً

يمكن أن تصطحبي أطفالك للتسوق واتركي لهم اختيار كتبهم، واللوازم التي يحتاجونها، قد يكون شراء أدوات مدرسية جديدة أمراً ممتعاً للغاية، كما أنه يجعل التكيف مع الفصل الدراسي الجديد أكثر إثارة، يمكن لطفلك أيضا أن يشعر بالملكية لممتلكاته مما يشجعه على تحمل المسئولية.

استعدي بالعد التنازلي

يحب الأطفال العد التنازلي، احرصي على خلق الترقب في الأسابيع التي تسبق بدء الفصل الدراسي، اطلبي من طفلك أن يساعدك في إنشاء مخطط للعد التنازلي، هذا يجعله متحمساً ومنخرطًا في الاستعدادات للمدرسة.

تنظيم حفلة العودة إلى المدرسة

يمكنك إقامة حفلة ممتعة بمناسبة العودة إلى المدرسة مع أطفالك وزملائهم في الفصل، يمكن أن تكون هذه المناسبة فرصة للتعرف على أصدقائهم ومعلميهم، يمكنك أيضا دعوة أفراد عائلتهم، وتكوين علاقات، وخلق شعور بالانتماء للمجتمع.

اجعلي الرجوع للمدرسة حدثا مميزا

اجعلي اليوم الأول من المدرسة حدثا مميزا، كأنه عيد ميلاد أو عطلة، حضري إفطارا خاصا، التقطي الصور، واصنعي ذكريات ستدوم مدى الحياة، ويذكرون حماستهم للمدرسة في كل مرة تبدأ فيها المدرسة.

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