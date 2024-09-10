شكرا لقرائتكم خبر عن لا تهملها.. علامات غير متوقعة للإصابة بمرض السكر لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري مرض مزمن ومتقدم، لذا من المهم التعرف على الأعراض، وخاصة عند الأطفال للحفاظ على مستوى صحي من السكر في الدم، فى هذا التقرير نتعرف على بعض العلامات غير العادية لمرض السكري من النوع الأول عند الأطفال، بحسب موقع تايمز ناو.

من المهم معرفة علامات مرض السكري عند الأطفال في المراحل المبكرة للإدارة السليمة والحفاظ على جودة الحياة.يتسبب مرض السكري في عدم إنتاج جسمك للأنسولين أو عدم استخدامه بشكل صحيح مما يؤدي إلى زيادة الجلوكوز أو السكر في الدم. وفقًا للخبراء، فإن تشخيص مرض السكري عند الأطفال – مع النوع الأول يمكن أن يكون مرهقًا للغاية، خاصة في البداية.

يجب عليك أنت وطفلك، اعتمادًا على أعمارهم، أن تتعلموا كيفية إعطاء الحقن، وحساب الكربوهيدرات، ومراقبة نسبة السكر في الدم.

لا يوجد علاج لمرض السكري من النوع الأول عند الأطفال، ولكن يمكن ضبط معدلاته، لذا، هناك حاجة لمعرفة علامات بداية الحالة في المراحل المبكرة .

وتميل أعراض مرض السكري من النوع الأول إلى الظهور في غضون أيام أو أسابيع ويجب عليك الحصول على مساعدة طبية عاجلة إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض..ولكن يمكن للأطفال أيضًا أن يصابوا بمرض السكري من النوع الثاني أو نوع آخر من مرض السكري.

أعراض غير عادية قد تشير إلى مرض السكري عند الأطفال

لا تتشابه أعراض مرض السكري المبكرة لدى الجميع. في حين يصاب بعض الأشخاص بعلامات واضحة للحالة، يعاني آخرون من أعراض نادرة.

فيما يلي بعض الأعراض غير العادية التي قد تشير إلى مرض السكري عند الأطفال



انتبه إلى البقع الداكنة على الجلد، وخاصة حول الرقبة أو الإبطين، قد تكون البقع الداكنة منتشرة على نطاق واسع، أو ملحوظة فقط في طيات الجلد، إلى جانب جعله أكثر سمكًا، هذه الحالة موجودة أيضًا في بعض الأحيان في الفخذ والإبطين.ويقول الخبراء إنها تحدث عندما تتسبب مستويات الأنسولين المرتفعة في مجرى الدم في تكاثر خلايا الجلد بشكل أسرع من المعتاد.يؤدي الإصابة بمرض السكري إلى إضعاف جهاز المناعة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

قد يعاني الأطفال المصابون بمرض السكري غير المشخص من التهابات جلدية متكررة، مثل الدمامل أو الالتهابات الفطرية مثل مرض القلاع.عندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم، تواجه خلايا الدم البيضاء صعوبة في السفر عبر مجرى الدم، و هذا يقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات.

في حين أنه من الطبيعي أن يشعر الأطفال بالتعب بعد يوم طويل، إلا أن التعب المستمر وغير المبرر قد يكون مؤشرًا مبكرًا لمرض السكري. يحدث ذلك بسبب عدم قدرة جسم الطفل على استخدام الجلوكوز بشكل صحيح للحصول على الطاقة.

إذا لاحظت تغيرات في رؤية طفلك عندما يشكو من عدم وضوح الرؤية، أو وجود تورم حول العينين، أو صعوبة في التركيز على الأشياء، فقد حان الوقت لتحديد موعد مع الطبيب حيث يمكن أن يكون ذلك علامة على مرض السكري.

يمكن أن تؤثر مستويات السكر المرتفعة في الدم على مرونة عدسة العين.

هناك علامة خفية أخرى وهي التغيرات في السلوك أو المزاج حيث يمكن أن ترتبط العصبية الشديدة، أو التقلبات المزاجية المفاجئة، أو صعوبة التركيز في المدرسة أحيانًا بتقلب مستويات السكر في الدم.