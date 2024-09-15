شكرا لقرائتكم خبر عن عامل دايت.. نصائح لتناول حلوى المولد وأنت محافظ على نظامك والان مع تفاصيل الخبر

حلاوة المولد تحتوي علي العديد من الفوائد والعناصر الغذائية المهمة للجسم، فهي غنية بمضادات الأكسدة، والفيتامينات الأخرى، ولكن إحتوائها علي السكريات تجعلها من الأطعمة التي يجب تناولها بحذر تحسبا للتعرض لزيادة الوزن.

وحول ذلك أوضح الدكتورنجيب إسحاق استشاري السمنة والنحافة في كلية طب قنا، أن حلاوة لمولد تحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية، والسكريات، التي يمكن أن تتسبب في فشل الحميات الغذائية الهادفة لإنقاص الوزن، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن القيام بها لتناول حلاوة المولد دون لخبطة حميتك الغذائية ومنها:

-تناول نوعا واحدا من حلوى المولد ولا تتناول أكثر من قطعة واحدة علي مدار اليوم.

-لا تتناول أنواع عديدة من حلوي المولد، بل يكفي نوعا واحدا وقطعة واحدة فقط .

-ينصح بتناول قطعة صغيرة من حلوي المولد لمتبعي الحميات الغذائية الهادفة بعد وجبة الإفطار في الصباح بساعتين، وهذا لأن تناولها في الصباح يساهم ويساعد في حرق المزيد من الدهون بالجسم.



-تناول الشاى الأخضر بعد حلويات مباشرة أو كوب من الماء عليه عصرة ليمون قبل تناولها تعد من الحيل الجيدة التي تقلل فرص التعرض لزيادة الوزن.



-في حالة اتباع الحمية الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، فعليك عدم تناول النشويات والفواكه طوال اليوم الذي تناولت فيه حلاوة المولد، ومع ضرورة تناول الخضروات واللحوم المشوية خالية الدهون.

-تناول المياه بكميات أكبر من المعتاد على مدار اليوم، وذلك لتجنب تخزين الدهون والسكريات في الجسم.