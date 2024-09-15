شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. لماذا يضعف جهازك المناعي أثناء الدورة الشهرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض النساء أثناء فترة الدورة الشهرية للعديد من التغيرات الجسدية، بما في ذلك انخفاض وظائف المناعة، وإليك ما يقوله أحد الخبراء عن هذا الأمر وفقا لموقع onlymyhealth.

تحدث الدورة الشهرية عندما يتخلص جسم المرأة من بطانة الرحم، وفي كل دورة شهرية، يستعد الجسم للحمل عن طريق زيادة سماكة بطانة الرحم، فعندما لا يحدث الحمل، يتخلص الرحم من بطانته، مما يسبب ما نعرفه بالدورة الشهرية.

من المهم أن نفهم أن التقلبات الهرمونية في هرموني الإستروجين والبروجيستيرون هي التي تنظم الدورة الشهرية ومراحلها المختلفة، ولكن في الوقت نفسه، لاحظ الباحثون أن هذه الهرمونات تلعب أيضًا دورًا في تنظيم الجهاز المناعي، مما دفعنا إلى التفكير فيما إذا كان الإستروجين والبروجيستيرون يمكن أن يؤثرا أيضًا على مدى كفاءة عمل الجهاز المناعي.

هل يمكن أن تؤدي الدورة الشهرية إلى إضعاف المناعة؟

الدورة الشهرية تسبب أحيانًا تقلبات في الجهاز المناعي بسبب المستويات المختلفة للهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون.

الاستروجين يعزز وظيفة المناعة، مما يعزز قدرة الجسم على إبقاء العدوى تحت السيطرة، وخلال المرحلة الأصفرية، وهي الفترة بعد التبويض إلى بداية الدورة الشهرية، ترتفع مستويات البروجسترون، مما يؤدي إلى ضعف المناعة.

ويشير هذا إلى أن الدورة الشهرية لا تضعف الدورة بأكملها، ولكن نعم، يمكن أن تتغير وفقًا للمريضات.

من بين العواقب الشائعة للتغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية هي قابلية الإصابة بالعدوى ، وليس بسبب الدورة الشهرية ولكن بسبب سوء النظافة أثنائها، والمفتاح هو الحفاظ على النظافة والتغذية السليمة أثناء الدورة الشهرية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن.

علامات ضعف الجهاز المناعي

تشمل علامات ضعف جهاز المناعة أثناء الدورة الشهرية ما يلي:

-العدوى المتكررة، مثل التهاب المهبل، أو مرض التهاب الحوض (PID)، أو التهابات المسالك البولية.

-زيادة أعراض الدورة الشهرية، مثل التقلصات الشديدة، ومتلازمة ما قبل الحيض (PMS)، وتقلبات المزاج، والشعور بالاكتئاب

كيف يمكن للمرأة أثناء فترة الحيض أن تعزز مناعتها؟

ولتعزيز جهاز المناعة طوال الدورة الشهرية، من المهم اتباع نظام غذائي مغذي وضمان مستويات الهيموجلوبين الطبيعية، فإن العديد من النساء اللواتي يعاني نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية فقد يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم من انخفاض الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الخضراء والفواكه والفواكه المجففة مثل اللوز والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأخرى في تعزيز وظيفة المناعة.

وتضيف أنه يجب على النساء التركيز على الأطعمة الغنية بالحديد، لأن النزيف الشديد قد يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ويمكن الحصول على الحديد من مصادر مثل اللحوم الخالية من الدهون، والسبانخ، والموز، والحمص ..

ومن بين المكونات المهمة الأخرى أحماض أوميجا 3 التي يمكن الحصول عليها من بذور الشيا، والمغنيسيوم من الفاصوليا وماء جوز الهند، والبوتاسيوم والزنك. كما يجب عليك تضمين فيتامين سي، لأنه يمكن أن يساعد في امتصاص الحديد، وفيتاميني د وب6، الموجودين في أطعمة مثل الموز والبقوليات.

ومن خلال دمج هذه العناصر الغذائية في نظامها الغذائي اليومي، تستطيع النساء تقوية جهاز المناعة لديها وإدارة التغيرات التي تحدث طوال دورتها الشهرية بشكل أفضل.

