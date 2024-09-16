شكرا لقرائتكم خبر عن شنطة الإسعافات الأولية.. 10 عناصر أساسية في حقيبة الطوارئ لا تستغنى عنها والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر شنطة الإسعافات الأولية جزءًا مهمًا عند التعرض لأي ضرر أو مشكلة كالحوادث ، أو الجروح السطحية، أو ما شابه ذلك، والهدف تمكين الشخص من الاستجابة بشكل عاجل لأي نوع من أنواع الحوادث بمساعدة الدعم الأساسي لإنقاذ الحياة.

ووفقا لموقع thehealthsite الذي قدم 10 عناصر أساسية يجب أن تكون موجودة دائمًا في حقيبة الإسعافات الأولية، ومنها:

-ضمادات الجروح

من المهم أن تحتوي حقيبة الإسعافات الأولية الخاصة بك على أحجام وأنواع متنوعة من ضمادات الجروح للجروح والخدوش والحروق.

-الشاش

تأكد من أن مجموعة الطوارئ الخاصة بك تحتوي على ضمادات شاش ولفائف للضغط وتضميد الجروح والسيطرة على النزيف.

-مناديل ورذاذ مطهر

يمكن استخدامها لتنظيف الجروح وتطهيرها ومنع العدوى.

-مسكنات الألم ومضادات الهيستامين

وهي ضرورية لإدارة الألم والتعامل مع ردود الفعل التحسسية والحكة.

-شريط طبي

يعد هذا المنتج ضروريًا في مجموعة الطوارئ لتثبيت الضمادات والضمادات في مكانها.

-مقص وملاقط

يمكن استخدامها لقص الضمادات وإزالة الشظايا من الجروح.

-مقياس الحرارة (فموي أو رقمي)

لن تكتمل حقيبة الإسعافات الأولية بدون ميزان حرارة يمكنك من خلاله التحقق من الحمى أو انخفاض حرارة الجسم.

-محلول غسيل العين

هذا ضروري لإخراج المواد الكيميائية أو الحطام من العينين.

-الأدوية المتاحة دون وصفة طبية

هناك حاجة إلى أدوية متاحة بدون وصفة طبية لعلاج حالات معينة مثل الإسهال أو دوار الحركة أو حرقة المعدة.

- دليل الإسعافات الأولية

وأخيرًا، يجب أن تحتوي مجموعة الطوارئ الخاصة بك على دليل مرجعي لتقنيات وإجراءات الإسعافات الأولية الأساسية.

