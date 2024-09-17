شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى لسلامة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية التشخيص الآمن، وذلك من خلال حملة عالمية من أجل سلامة المرضى، موضحة أنه إدراكًا للحاجة الملحة إلى بذل جهد واسع النطاق على مستوى العالم للحد من الأخطاء في التشخيص الطبي، تدعو منظمة الصحة العالمية جميع أصحاب المصلحة إلى "العمل بشكل صحيح، وجعله آمنًا، كجزء من حملة اليوم العالمي لسلامة المرضى في 17 سبتمبر.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية فى بيان، أنه تم اختيار موضوع "تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى" بالتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة - من المرضى إلى صناع السياسات - لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه كل فرد في الحد من مخاطر وتأثير الأخطاء في التشخيص.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن التشخيص الصحيح في الوقت المناسب هو أساس الرعاية الصحية الآمنة والفعالة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تؤدي الأخطاء التشخيصية إلى أضرار جسيمة، وحتى الموت". وأضاف: "إن الحد من هذا الخطر يتطلب التعاون بين العاملين الصحيين والمديرين وصناع السياسات والجهات التنظيمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والأهم من ذلك، المرضى وأسرهم".

وأوضح: في كل عام، تتسبب الأخطاء التشخيصية في ما يقدر بنحو 16% من الأضرار التي يمكن الوقاية منها في مجال الرعاية الصحية، مع عواقب إنسانية واقتصادية هائلة. وتشير البيانات إلى أن معظم البالغين سوف يتعرضون لخطأ تشخيصي واحد على الأقل في حياتهم، مما قد يؤدي إلى اعتلال الصحة لفترة طويلة، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، أو حتى الوفاة التي يمكن الوقاية منها.

وتابع: أن الخطأ التشخيصي هو عندما يتأخر التشخيص أو يخطئ أو يفوت أو يساء توصيله ويمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل رحلة المريض. إن التدخلات المستهدفة من قبل صناع السياسات وقادة الرعاية الصحية والعاملين في مجال الصحة ومنظمي المنتجات الطبية والمصنعين، مع المشاركة النشطة من جانب المرضى وأسرهم والمجتمع المدني، يمكن أن تساعد في الحد من خطر الخطأ.

يتعين على صناع السياسات ضمان وجود وتنفيذ المبادئ التوجيهية والبروتوكولات واللوائح الوطنية المناسبة، وتخصيص الميزانية والموارد اللازمة. ويتعين على مديري المرافق الصحية والبرامج خلق بيئات عمل آمنة ومواتية، وتعزيز التحسين المستمر، وضمان وجود أنظمة ومعايير وعمليات مناسبة. ويتعين على مديري المرافق الصحية والبرامج أيضًا ضمان صيانة أدوات وتقنيات التشخيص بشكل جيد، ومشاركة ملاحظات المستخدمين مع الشركة المصنعة بسرعة لتحسين الأنظمة.

وعلى المستوى الفردي، ينبغي للمرضى وأسرهم أن يشاركوا بشكل استباقي في عملية التشخيص من خلال مشاركة أعراضهم وتاريخهم الطبي الكامل، وطرح الأسئلة، وإثارة المخاوف، ومتابعة نتائج الاختبارات. وينبغي للعاملين في مجال الصحة أن ينخرطوا بنشاط مع مرضاهم مع دمج التميز في كل مرحلة من مراحل عملية التشخيص.

تعمل منظمة الصحة العالمية على تطوير نموذج لدعم تنفيذ تدخلات السلامة التشخيصية. وفي الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر جمعت المشاورة العالمية بشأن سلامة المرضى في العالم 2024 التي عقدتها منظمة الصحة العالمية المرضى ومناصري المرضى والعاملين الصحيين ومديري مرافق الرعاية الصحية وصناع السياسات وخبراء السلامة التشخيصية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتقديم مدخلات حول نموذج التنفيذ. كما ناقش المشاركون التقدم والتحديات في تنفيذ خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (GPSAP) 2021-2030.

وتعمل خطة عمل الصحة العالمية لعام 2024 كإطار عمل لأصحاب المصلحة للعمل نحو تحقيق هدف الرعاية الصحية الآمنة والعالية الجودة لجميع المرضى. وقد سلط تقرير سلامة المرضى العالمي لعام 2024 الذي نُشر مؤخرًا الضوء على التقدم الذي أحرزته العديد من البلدان نحو تحقيق أهداف خطة عمل الصحة العالمية لعام 2024، ولكنه أكد أيضًا على المجال الهائل لمزيد من التحسين. وسيتم إصدار نموذج التنفيذ لتحسين سلامة التشخيص في عام 2025 كواحد من مجموعة أدوات منظمة الصحة العالمية والموارد العملية لمساعدة أصحاب المصلحة على دفع التقدم نحو الأهداف المحددة في خطة عمل الصحة العالمية لعام 2024.