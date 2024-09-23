شكرا لقرائتكم خبر عن ابعد عن الشر.. 7 أطعمة تعرض ظهرك للألم والان مع تفاصيل الخبر

آلام الظهر تعد مشكلة صحية يتعرض لها الكثيرون، ولها أسباب عديدة مثل وضعية الجسم الخاطئة، والإصابات ونمط الحياة السيئ، ولكن هل تعلم أن النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تخفيف أو تفاقم آلام الظهر؟.. هذا ما أوضحه التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth.

وأوضح التقرير، أنه تؤدي بعض الأطعمة إلى حدوث التهاب وتفاقم توتر العضلات وزيادة الانزعاج وتزيد من الشعور بألم الظهر، ومن هذه الأطعمة التالي:

- الأطعمة السكرية

قد يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى الالتهاب، ما يؤدي إلى تفاقم آلام الظهر، ووجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تزيد بشكل كبير من علامات الالتهاب في الجسم، الوجبات الخفيفة المصنعة والحبوب السكرية والمعجنات والمشروبات الغازية من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الألم والالتهاب.

- اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة التي يمكن أن تسبب الالتهاب، وتسلط دراسة من Public Health Nutrition الضوء على أن اللحوم المصنعة مرتبطة بزيادة الاستجابات الالتهابية في الجسم، ما قد يؤدي إلى تفاقم آلام الظهر، اختر اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك وزد من تناولك للبروتينات النباتية مثل الفاصوليا والعدس لتقليل الالتهاب.

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- الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية، تُطهى في زيوت غير صحية ويمكن أن تزيد من الالتهاب والألم، وتحتوي هذه الزيوت على دهون متحولة، والتي ثبت أنها تعزز الالتهاب، وذكرت مجلة التغذية أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المتحولة ترتبط بزيادة الشعور بالألم والالتهاب، وانتقل إلى طرق طهي أكثر صحة مثل الخبز أو الشواء أو الطهي على البخار، استخدم زيوتًا مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو، وهي غنية بخصائص مضادة للالتهابات.

- منتجات الألبان

في حين أن منتجات الألبان تعد مصدرًا للكالسيوم، إلا أنها قد تكون أيضًا مشكلة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية تجاهه، مما يؤدي إلى زيادة الالتهاب. وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن منتجات الألبان كاملة الدسم قد تساهم في الاستجابات الالتهابية، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالات الألم، بما في ذلك آلام الظهر.

- الكربوهيدرات المكررة

يمكن أن تتسبب الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والأرز الأبيض، في ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الالتهاب. تسلط دراسة نُشرت في مجلة التغذية الضوء على أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة ترتبط بزيادة مستويات علامات الالتهاب. استبدل الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة م والتي توفر المزيد من العناصر الغذائية وتساعد في تقليل الالتهاب.

- الكافيين

في حين أن تناول كوب من القهوة قد يساعدك على الاستيقاظ، إلا أن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى جفاف الجسم ويؤدي إلى توتر العضلات وتشنجاتها، مما يساهم في آلام الظهر. كما أن تأثير الكافيين المدر للبول قد يحرم الجسم من الترطيب الضروري اللازم لوظائف العضلات. حافظ على ترطيب جسمك من خلال موازنة المشروبات التي تحتوي على الكافيين مع الكثير من الماء طوال اليوم. كما أن شاي الأعشاب يعد بديلاً جيدًا لن يؤدي إلى حدوث التهاب.

- المحليات الصناعية

توجد المحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرين والسكرالوز بشكل شائع في المشروبات الغازية الخالية من السكر والوجبات الخفيفة الخالية من السكر، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علم الأدوية والعلاج الدوائي، يمكن لهذه المحليات أن تؤدي إلى تحفيز مسارات الالتهاب، ما قد يؤدي إلى تفاقم حالات الألم.

