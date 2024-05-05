انت الان تتابع خبر بحضور العيساوي.. السامرائي يبحث مع السفير البريطاني ملف رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ الخليج 365، أن السامرائي "استقبل السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، في مكتبه ببغداد، وتضمن اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستقرار السياسي وأهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية والتشريعية وانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي حسب الأعراف والسياقات المتّبعة، وسبل دعم جهود الحكومة العراقية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية والاستثمار".كما تبادل الجانبان، وفق البيان، "وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة وتأكيد التزامهما بتعزيز الأمن والسلام في العراق والمنطقة".

وحضر اللقاء رئيس كتلة السيادة في البرلمان العراقي النائب سالم العيساوي وعدد من نوّاب تحالفي العزم والسيادة.