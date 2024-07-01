انت الان تتابع خبر "المقاومة العراقية" تهدد بتصعيد العمليات في حال شن حرب على لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هددت تنسيقية المقاومة العراقية، الأحد، بتصعيد وتيرة ونوعية العمليات إذا نفذ "الصهاينة" بشن حرب شاملة على لبنان.

وقالت المقاومة في بيان، "اجتمعت تنسيقية المقاومة العراقية إثر تهديدات العدو الصهيوأمريكي بشن حرب شاملة على لبنان ومقاومته الباسلة، وقررت التنسيقية إنه إذا ما نفذ الصهاينة تهديدهم، فإن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم".

وأضاف البيان "ستكون مصالح العدو الأمريكي الإجرامي في العراق والمنطقة أهدافا مشروعة لرجال المقاومة".

ولفت بيان المقاومة العراقية الى أن "ما يتعرض له أهلنا في فلسطين من مجازر وإبادة جماعية، يوجب اتخاذ مواقف حازمة تجاه دول التطبيع، لا أن تُدعم بنفط العراق وأمواله، ولعل خط أنبوب نفط العقبة-البصرة الذي يستنزف العراق بمبالغ طائلة، دون جدوى اقتصادية للبلاد، يُعد نقطة البداية لإدخال العراق -بلد علي والحسين والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) - إلى مشروع خبيث يمهد للتطبيع مع الكيان الصهيوني".