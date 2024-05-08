انت الان تتابع خبر تعليق إجراءات اقتراع الإقليم.. مفوضية الانتخابات قد تُحلّ قبل اجراء انتخابات كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في بيان ورد للسومرية نيوز، إنّ "قرار تعليق جميع أعمال المفوضية جاء بعد صدور أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية بشأن إجراءات المصادقة على قوائم المرشحين لانتخابات برلمان الإقليم"، مشيرا إلى أنّ "نشاط المفوضية سيبقى معلقاً لحين حسم الدعوى".وأكد جميل أنّ "مجلس المفوضين الحالي ينتهي عمله في السابع من شهر تموز المقبل"، لافتاً إلى أنّ "في حال أجلت انتخابات برلمان الإقليم فهذا يعني إما تجديد الولاية لمجلس المفوضين الحالي أو اختيار مجلس جديد".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت امرا ولائيا بإيقاف إجراءات المصادقة على مرشحي انتخابات إقليم كردستان، نتيجة طلب قدمه رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في دعوى ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لاعتمادها توزيع المقاعد بناء على عدد الذين يحق لهم التصويت، وليس بناء على عدد النفوس والنسمات، الامر الذي جعل عدد المقاعد المخصصة للسليمانية اكبر من المقاعد المخصصة لاربيل.

