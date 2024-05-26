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خلال نيسان الماضي.. 27 أمر قبض واستقدام بحق ذوي درجات عليا

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الايجاز الذي ورد للسومرية نيوز، عن عمليات الهيئة خلال شهر نيسان، فأن عمليات الضبط بلغت 154 عملية، من بينهم 42 متهما تم ضبطه بالجرم المشهود.

وبلغت عدد أوامر القبض والاستقدام بحق ذوي الدرجات العليا 27 امر قبض واستقدام، ومن غير المعروف ما اذا تم تنفيذها بالكامل ام نسبة ما تم تنفيذه منها.



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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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