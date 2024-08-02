انت الان تتابع خبر 34 عاما على "عاصفة الصحراء".. 51% من رفات الكويتيين المفقودين لاتزال في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس جمعية "أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية"، فايز العنزي، إن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.وأشار الى انه "تم التواصل مع دول الضد (التي أيدت صدام حسين) لإنشاء لجان تخص الأسرى الكويتيين، ومن بعد سقوط النظام العراقي بدأنا البحث عن رفات شهدائنا الأسرى والمفقودين داخل الأراضي العراقية وتم التعامل مع 4 مواقع عراقية كانت تحتضن رفات أسرانا الشهداء وهي السماوة وكربلاء والرمادي والعمارة".

وفي 2 أغسطس 1990، اجتاح العراق الكويت قبل ان يساندها تحالف دولي بقيادة أمريكية لاخراج العراق من الكويت بعد نحو 7 اشهر وبضربات انهكت الجيش العراقي حينها، وتبعها حصار اقتصادي دام 13 عاما حتى سقوط النظام السابق، ليبدأ العراق بعدها بدفع تعويضات كبيرة للكويت بلغت اكثر من 52 مليار دولار انهاها العراق حتى عام 2021 أي بعد اكثر من 30 عاما على حادثة اجتياح الكويت.