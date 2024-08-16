انت الان تتابع خبر سلم الرواتب وخروقات تشكيل حكومة كركوك في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • تعديل سلم الرواتب يصطدم بالعجز المالي.. ومختصون يؤكدون: تخفيض مخصصات الدرجات العليا المنفذ الوحيد للتعديل

• رغم مصادقة رئاسة الجمهورية.. الكشف عن خروقات قانونية رافقت جلسة تشكيل حكومة كركوك.. العرب والتركمان يقدمون ادلة



• على وقع توتر المنطقة.. تأجيل انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.. وتأكيدات اميركية بعدم مناقشة الانسحاب

• مع استمرار تدفق الزائرين.. نشر مفارز مرورية على الطرق للحد من الحوادث.. ورفع وتيرة الاستعدادات في كربلاء

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