اخبار العالم / اخبار العراق

سلم الرواتب وخروقات تشكيل حكومة كركوك في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر سلم الرواتب وخروقات تشكيل حكومة كركوك في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • تعديل سلم الرواتب يصطدم بالعجز المالي.. ومختصون يؤكدون: تخفيض مخصصات الدرجات العليا المنفذ الوحيد للتعديل

• رغم مصادقة رئاسة الجمهورية.. الكشف عن خروقات قانونية رافقت جلسة تشكيل حكومة كركوك.. العرب والتركمان يقدمون ادلة


• على وقع توتر المنطقة.. تأجيل انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.. وتأكيدات اميركية بعدم مناقشة الانسحاب

• مع استمرار تدفق الزائرين.. نشر مفارز مرورية على الطرق للحد من الحوادث.. ورفع وتيرة الاستعدادات في كربلاء

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا