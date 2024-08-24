انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. كربلاء تغص بالزائرين وسهام الانتقاد تطال البرلمان وكركوك تعقد أولى جلساتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # عشية زيارة الاربعين.. كربلاء تغص بحشود غفيرة من الزائرين.. واستنفار واسع لتأمين عمليات التفويج العكسي# انعقاد اولى جلسات محافظة كركوك بغياب الاعضاء المعترضين.. وانتقادات للبرلمان لتعطيله ملف الاستجوابات

# استهداف اوكار لداعش بضربة جوية في صلاح الدين.. ونزوح في قرى دهوك مع ارتفاع وتيرة القصف التركي

# في غزة.. تسعة عشر ألف طفل يتيم نتيجة العدوان الصهيوني.. ومدارس النازحين في مرمى الاستهداف مجددا

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