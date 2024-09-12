انت الان تتابع خبر عناوين السومرية.. غرامة البنك المركزي وتحقيقات القضاء بتسريبات النزاهة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # تحقيق قضائي بتسجيلات منسوبة لرئيس النزاهة تتضمن تلقي رشىً.. والاخير يشيد باجراءات القضاء
# المالكي يدعو لتعاون بين السلطات لمعالجة الأزمات.. ويحذر من تأثيرات خلافات القوى على العملية السياسية
# التعديل الوزاري يصطدم بالضغوط الحزبية.. ومراقبون يعدون التعديل غير مجدٍ بسبب قرب انقضاء عمر الحكومة
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# المالكي يدعو لتعاون بين السلطات لمعالجة الأزمات.. ويحذر من تأثيرات خلافات القوى على العملية السياسية
# التعديل الوزاري يصطدم بالضغوط الحزبية.. ومراقبون يعدون التعديل غير مجدٍ بسبب قرب انقضاء عمر الحكومة
# على خلفية نزاع يخص مقره الجديد.. الزام البنك المركزي بدفع احد عشر مليون دولار لصالح شركة اجنبية
# بلدية المنصور في مرمى الانتقادات.. اهالي منطقة الاسكان يتهمونها بالتقصير.. ويشكون اهمالا ونقصا في الخدمات
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