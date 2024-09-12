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عناوين السومرية.. غرامة البنك المركزي وتحقيقات القضاء بتسريبات النزاهة

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بغداد - ياسين صفوان - # تحقيق قضائي بتسجيلات منسوبة لرئيس النزاهة تتضمن تلقي رشىً.. والاخير يشيد باجراءات القضاء

# المالكي يدعو لتعاون بين السلطات لمعالجة الأزمات.. ويحذر من تأثيرات خلافات القوى على العملية السياسية


# التعديل الوزاري يصطدم بالضغوط الحزبية.. ومراقبون يعدون التعديل غير مجدٍ بسبب قرب انقضاء عمر الحكومة

# على خلفية نزاع يخص مقره الجديد.. الزام البنك المركزي بدفع احد عشر مليون دولار لصالح شركة اجنبية

# بلدية المنصور في مرمى الانتقادات.. اهالي منطقة الاسكان يتهمونها بالتقصير.. ويشكون اهمالا ونقصا في الخدمات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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