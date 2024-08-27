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جدال رئاسة البرلمان ومخالفات آلية اختيار السفراء في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - # رغم مزاعم الاتفاق.. الخلاف مستمر حول رئاسة البرلمان.. وترجيحات بحسم المنصب خلال جلسة التصويت

# الخارجية النيابية تؤشر مخالفات في آلية اختيار السفراء.. وتكشف عن تشكيل لجنة للنظر بالشخصيات المؤهلة


# حكومة البصرة تعتزم استجواب رئيس هيئة الاستثمار.. والاسباب تتعلق بمخالفات اسعار وحدات المجمعات السكنية 

# لعدم مثوله امام المحكمة.. صدور أمر قبض بحق نور زهير المتهم بسرقة القرن.. ومنح الكفلاء مهلة محددة لاحضاره

# بظروف غامضة.. مقتل محام داخل مكتبه شمالي العاصمة بغداد.. ونقابة المحامين تتعهد بكشف الملابسات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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