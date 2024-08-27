انت الان تتابع خبر جدال رئاسة البرلمان ومخالفات آلية اختيار السفراء في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # رغم مزاعم الاتفاق.. الخلاف مستمر حول رئاسة البرلمان.. وترجيحات بحسم المنصب خلال جلسة التصويت
# الخارجية النيابية تؤشر مخالفات في آلية اختيار السفراء.. وتكشف عن تشكيل لجنة للنظر بالشخصيات المؤهلة
# حكومة البصرة تعتزم استجواب رئيس هيئة الاستثمار.. والاسباب تتعلق بمخالفات اسعار وحدات المجمعات السكنية
# الخارجية النيابية تؤشر مخالفات في آلية اختيار السفراء.. وتكشف عن تشكيل لجنة للنظر بالشخصيات المؤهلة
# حكومة البصرة تعتزم استجواب رئيس هيئة الاستثمار.. والاسباب تتعلق بمخالفات اسعار وحدات المجمعات السكنية
# لعدم مثوله امام المحكمة.. صدور أمر قبض بحق نور زهير المتهم بسرقة القرن.. ومنح الكفلاء مهلة محددة لاحضاره
# بظروف غامضة.. مقتل محام داخل مكتبه شمالي العاصمة بغداد.. ونقابة المحامين تتعهد بكشف الملابسات