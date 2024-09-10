انت الان تتابع خبر العراق يغلق 77 مقرا للمعارضة الإيرانية ضمن شريطه الحدودي والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - الأعرجي أوضح في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، نقلته وسائل اعلام إيرانية، أن "العراق أغلق نحو 77 مقراً للمعارضة الإيرانية المنتشرة على الحدود المشتركة"، لافتا الى "تسليم المقرات الى قيادة حرس الحدود".



وأشار الأعرجي، الى "نقل اعضاء هذه الجماعات الى ست مخيمات في أربيل والسليمانية"، مؤكدا ان "العراق يعمل من أجل التنسيق مع الامم المتحدة لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وتم تسليم الاسلحة الثقيلة الخاصة بتلك الأحزاب الى قوات البيشمركة".

