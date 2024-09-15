احذر قبل فوات الأوان.. علامات خطيرة تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا بـ"القاتل الصامت"، هو حالة صحية شائعة يمكن أن تؤثر على قلبك وشرايينك.

يقول سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، إن المشكلة تكمن في أن ارتفاع ضغط الدم غالبًا ما لا يظهر أي أعراض في المراحل المبكرة، مما يجعل من الصعب اكتشافه، لذلك من المهم جداً أن تكون على دراية بالعلامات التحذيرية الأولى، التي قد تشير إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف "شلبي" في تصريح لـ"الخليج 365" أنه من أولى العلامات، التي قد تشير إلى ارتفاع ضغط الدم:

- صداع نابض وشديد، غالبًا ما يحدث في الصباح أو بعد القيام بنشاط بدني.

- الشعور بالدوار أو عدم الاتزان.

- سماع صوت رنين أو طنين مستمر في الأذنين.

- رؤية ضبابية، ومضات ضوئية، أو حساسية للضوء.

- الشعور بالإرهاق المستمر وضعف الطاقة.

- صعوبة في التنفس، خاصة عند بذل مجهود.

- وجع في الصدر قد يكون ناتجاً عن تلف في الشرايين بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وتابع أن هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن أسباب أخرى غير ارتفاع ضغط الدم، لذا من الضروري استشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق.

لماذا يعد ارتفاع ضغط الدم خطيرًا؟

وأشار إلى أنه إذا لم يتم تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

- السكتة الدماغية: تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.

- النوبات القلبية: تحدث عندما لا يتلقى جزء من عضلة القلب الدم والأكسجين الكافيين.

- فشل القلب: عندما لا يستطيع القلب ضخ الدم بشكل كافٍ إلى الجسم.

- أمراض الكلى: يمكن أن يتلف ارتفاع ضغط الدم الكلى مع مرور الوقت.

- تضخم الشرايين: يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واختتم "شلبي" قائلاً: "يمكنك الوقاية من ارتفاع ضغط الدم باتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين، والسيطرة على التوتر، وإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة."

اقرأ أيضا:

انتبه لهذه العلامات- تدل على وجود مشكلة في البنكرياس

على كل رجل الانتباه.. مشروب موجود بكثرة في كل بيت يضعف القدرة الجنسية

تظهر قبل 3 أشهر.. 5 علامات تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية

تظهر وأنت بتاكل.. 7 علامات تكشف عن وجود سرطان بجسمك

"عشان تبقى في الأمان".. 10 نصائح مهمة لشراء حلوى المولد النبوي