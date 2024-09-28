انت الان تتابع خبر التنسيقي ناعياً السيد نصر الله: علامة فارقة.. أرعب أعداء الإسلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للإطار ورد لـ الخليج 365، أنه "بكل فخر وهيبة ارتقت الروح الطاهرة لسيد المقاومة الشجاع السيد حسن نصر الله إلى بارئها، بعد رحلة طويلة في مقارعة المحتلين، وبعد مسيرة أرعب فيها هو ورجاله قلوب أعداد الإسلام وقاتلي الأطفال والنساء".وأضاف، "نزف لأمتنا الكبيرة في كل أراضي العرب والمسلمين وإلى أحرار العالم أجمع استشهاد سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله"، وإننا إذ "نعزي ونبارك لذوي السيد الشهيد الكبير وإخوته في الحزب وجميع محبيه، نعاهده بأن له إخوة أوفياء لما سار عليه وجاهد من أجله".

وتابع البيان، "لقد مثل السيد نصر الله مقدمة الرفض وعلامته الفارقة فلم يكل ولم يمل لحظة في مجاهدة العدو وعينه ترقب اليوم الذي يتخلص فيه القدس الشريف من دنس المحتلين المغتصبين".

