اليابان | توسيع زراعة الأسماك على اليابسة في اليابان: التحديات والفرص

مع استمرار تدهور البيئات البحرية نتيجة للتغيرات المناخية واستنزاف مخزون الأسماك بسبب الإفراط في الصيد، أصبحت المزارع المائية على اليابسة حلاً واعدًا ومستدامًا لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك الطازجة.

سهولة دخول سوق الاستزراع المائي على اليابسة في اليابان

تمثل تربية الأحياء المائية على الأرض فرصة مثيرة للشركات لدخول سوق متنامي ومهم. فعلى الرغم من أن هذا النهج يتطلب استثمارات في بنية التحتية مثل خزانات المياه وأنظمة التدفق والتنظيف، إلا أنه يوفر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع.

باستخدام تقنيات مثل نظام التدفق وإعادة تدوير المياه، يمكن للشركات تحقيق فوائد متعددة. فنظام التدفق، على سبيل المثال، يُمَكِّن من توفير بيئة مثالية لنمو الأسماك والنباتات المائية، مما يزيد من كفاءة استخدام الموارد ويقلل من النفايات. وباستخدام نظام إعادة التدوير، يمكن للشركات تقليل استهلاك المياه وتخفيض التأثير البيئي.

مع استراتيجيات الحكومة لتعزيز تربية الأحياء المائية، يمكن للشركات الاستفادة من التشجيع والدعم المالي لتوسيع عملياتها وزيادة إنتاجيتها. وبالتالي، تكون هذه الصناعة فرصة مثيرة للشركات الطموحة للتوسع والابتكار في مجال الزراعة وتربية الأحياء المائية.

في عام 2020، وضعت الحكومة اليابانية استراتيجية شاملة لتعزيز الاستزراع المائي كصناعة نمو، حيث شملت هذه الاستراتيجية عدة مبادرات، من بينها الترويج للاستزراع المائي على اليابسة. من خلال تقديم الدعم المناسب وتشجيع الابتكار، يمكن أن تصبح صناعة تربية الأحياء المائية على الأرض مصدرًا هامًا للغذاء والدخل في المستقبل.

وفقًا لتقديرات مجموعة فوجي كيزاي، وهي شركة أبحاث خاصة، فقد بلغ إنتاج المنتجات البحرية من تربية الأحياء المائية على اليابسة 2250 طن في عام 2023، ما يقترب من ضعف الكمية المنتجة في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 30 ضعفًا لمستوى 2019 بحلول عام 2030.

كانت نسبة الأسماك المزروعة على اليابسة من إجمالي الأسماك المزروعة 0.2% في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.6% بحلول عام 2030. في الوقت نفسه، بلغت قيمة سوق معدات الأنظمة والأدوات ذات الصلة 13.5 مليار ين في عام 2023، وهي زيادة بنسبة 11.4 مرة عن عام 2019.

منذ عام 2017، شاركت شركة ”جي آرويست“ في تربية أسماك مثل الماكريل وغيرها على اليابسة بهدف إنشاء علامة تجارية. في محافظة سايتاما، التي تقع بعيدًا عن البحر، تتم زراعة الماكريل والأسماك البحرية الأخرى، بينما في هوكايدو، المعروفة بثرواتها الغنية من المأكولات البحرية، يتم تربية السلمون في الداخل رداً على انخفاض صيد الأسماك.

شاركت شركة ماروها نيتشيروا وشركة ميتسوبيشي في بناء مصنع بشكل مشترك، بهدف بدء تربية السلمون على اليابسة في محافظة توياما اعتبارًا من السنة المالية 2025.

تقليل المخاطر

مع تزايد الاهتمام بالصحة وزيادة عدد السكان، يشهد الطلب العالمي على المنتجات البحرية ارتفاعًا ملحوظًا. ومع ذلك، فإن التغيرات المناخية والصيد المفرط أدى إلى تراجع الكميات المتاحة وتغير أنواع الأسماك المتاحة في مناطق اليابان، مما يجعل الحصول على المنتجات البحرية أكثر صعوبة للسكان المحليين.

يواجه الاستزراع المائي البحري العديد من التحديات التي تعيق توسعه، مثل صعوبة العثور على مناطق ساحلية جديدة لإنشاء المنشآت اللازمة، وهي محدودة في اليابان، وتأثير تغيرات درجة حرارة المياه على بيئة الأسماك ونموها، بالإضافة إلى المد الأحمر الذي يشكل تهديدًا لصحة الأسماك وقد يؤدي إلى نفوقها. ويُضاف إلى ذلك التلوث البحري الناتج عن بقايا الطعام ومخلفات الأسماك التي تُلوِّث البيئة البحرية.

بينما مع زراعة المائية البرية، يُمكن التقليل من تأثير تغيرات درجة حرارة المياه والمد والجزر الحمراء من خلال ضبط البيئة التي يتم تربية الأسماك فيها، مثل تنظيم درجة الحرارة والتغذية ومحتوى الأكسجين. ويُمكن أيضًا إدارة تأثير مياه الصرف الصحي. وعلى الرغم من وجود مخاطر مثل انقطاع التيار الكهربائي وانتشار الأمراض المعدية في الخزانات، إلا أن التطورات في تكنولوجيا البطاريات وإدارة النظافة تعني أنه يُمكن توقع توسعًا في الإنتاج.



زراعة الأسماك البحرية على اليابسة في مدينة سايكي بمحافظة أويتا. (بموافقة جيه إف أويتا؛ © جيجي برس)

في أبريل/نيسان 2023، قامت وكالة الثروة السمكية بإطلاق نظام إشعار لتتبع وتعزيز العدد المتزايد بسرعة من المزارع لزراعة الأسماك البحرية على اليابسة. أظهرت النتائج أنه حتى يناير/كانون الثاني من هذا العام، كانت هناك 662 مزرعة تعمل في جميع أنحاء اليابان. من حيث المحافظة، كانت أوكيناوا الأكثر بـ 168 مزرعة، تليها أويتا بـ 55 مزرعة، و35 في كاغوشيما.

الأسواق المتنامية

وفقًا لوكالة الثروة السمكية ومصادر أخرى، فقد تم تأسيس زراعة الأعشاب البحرية والسمك المفلطح والتورافوغو (سمك الفوغو على اليابسة لبعض الوقت. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، بدأت زراعة السلمون، الذي يُستخدم عادة كطبق للسوشي، في التزايد أيضًا. أكدت مجموعة فوجي كيزاي أن كمية السلمون المزروعة قد ازدادت أكثر من مرتين بين عامي 2019 و 2023. كما توجد أيضًا اهتمامًا متزايدًا بالروبيان الأبيض، الذي له فترة قصيرة للتربية. يحتل الأسهم التي أنشأت أساليب تربية واكتسبت قيمة مضافة أكبر في السوق مكانة أعلى عندما يتعلق الأمر بالزراعة.

على الرغم من سهولة الدخول، إلا أنه ينطوي على استثمارات أولية كبيرة لتربية الأسماك على اليابسة، بما في ذلك بناء المرافق وتكاليف التشغيل مثل الكهرباء وغيرها. لكي تزدهر الأعمال، يتعين عليها خلق قيمة مضافة عالية من خلال العلامة التجارية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية الترجمة من الإنكليزية. صوره العنوان: سمك التورافوغو (فوغو) علي اليسار، سمك المفلطح المستزرع علي اليابسة من قبل شرطه جى أر ويست © جيجي برس)