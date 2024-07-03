اليابان | رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يصل إلى 1000 يوم في منصبه

سياسة 03/07/2024

احتفل كيشيدا فوميئو بمرور 1000 يوم على توليه منصب رئيس الوزراء الياباني في 29 يونيو/حزيران. يعد ثامن رئيس وزراء في تاريخ اليابان الذي يصل إلى هذا الإنجاز، حيث قاد البلاد خلال فترة تميزت بتحديات عدة وإصلاحات هامة في السياسة الداخلية والخارجية.

في 29 يونيو/حزيران، احتفل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بمرور 1000 يوم في منصبه، ليصبح ثامن رئيس وزراء ياباني يصل إلى هذا الإنجاز الهام.

منذ العام الماضي، كان مؤيدو كيشيدا داخل حزبه الليبرالي الديمقراطي يروجون لهذا الإنجاز، واصفين إياه بأنه دليل على مكانة كيشيدا كـ ”رئيس وزراء عظيم“. اعتُبر ذلك محاولة لتعزيز شعبيته المتراجعة، على أمل أن يدعو إلى انتخابات مبكرة قبل ترشحه لولاية ثانية كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي، وهي المنافسة التي يجب أن تجري بحلول خريف هذا العام. ومع ذلك، يرى الكثيرون في الحزب الليبرالي الديمقراطي أن إجراء انتخابات مبكرة هو اقتراح محفوف بالمخاطر. وقد استشهد منتقدو كيشيدا بعلامة الألف يوم للدعوة إلى تنحي رئيس الوزراء، معتبرين ذلك تعليقًا مستترًا لتسليط الضوء على ما يعتبرونه سوء تعامله مع تداعيات سلسلة من الفضائح التي هزت الحزب الليبرالي الديمقراطي.

لم يكن طول البقاء في منصب رئاسة الوزراء سمة مميزة للمنصب الأرفع في اليابان، حيث استمر العديد من رؤساء الوزراء لمدة عام أو أقل في المنصب. يُعد شينزو آبي أطول رئيس وزراء في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث قضى 3188 يومًا، أي حوالي ثماني سنوات وثمانية أشهر في منصبه كرئيس لوزراء اليابان. يليه ساتو إيساكو بـ 2798 يومًا، ويوشيدا شيغيرو بـ 2616 يومًا. وقبل كيشيدا، لم يكن هناك سوى 7 رؤساء وزراء فقط تجاوزوا حاجز الألف يوم في الحكم.

يتناقض النظام السياسي الياباني الحالي، الذي يتسم بالقصر الزمني لرؤساء الوزراء، مع أنظمة بريطانيا وألمانيا حيث نشهد فترات ولاية تمتد لعقد من الزمن أو أكثر في السلطة. يُعزى هذا التغير السريع في منصب رئيس الوزراء إلى هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي على الساحة السياسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يتم تبادل السلطة ورئاسة الوزراء بين الفصائل داخل الحزب بدلاً من بين الأحزاب المختلفة في الحكومة.

كان لدينا أيضًا تمديد لفترات الولاية في بعض الأحيان، حيث اعتاد رؤساء الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين يصبحون رؤساء الوزراء على البقاء في المنصب لفترتين متتاليتين تمتد كل منهما لعامين فقط. تم تمديد هذه الفترات إلى ثلاث سنوات أثناء عهد كويزومي جونئيتشيرو (2001-2006)، وزيادة الحد الأقصى إلى ثلاث فترات متتالية بفضل شينزو آبي (2006-2007، 2012-2020). ورغم هذا، تم انتخاب آبي وحده لولاية ثالثة كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يتحدث إلى الصحافة في مقر رئاسة الوزراء في 21 يونيو/حزيران 2024. © رويترز)