وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة الفنار

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار كفاءة الحكومة.

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– محلل أول تطوير الأنظمة.

– مهندس خدمة العملاء.

– مهندس مراقبة الجودة.

– مهندس إنتاج.

– مهندس تصميم ميكانيكي.

– مدير مراقبة المشاريع.

– محاسب/ حسابات المدفوعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)