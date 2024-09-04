شكرا لقرائتكم أمطار ورياح شديدة في جدة ورابغ حتى الـ 11 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظة جدة، رابغ، تؤدي إلى رياح شديدة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأشار المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إلى أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساء غد الأربعاء.

قد يهمّك أيضاً

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الأربعاء حتى الأحد المقبل.

طقس مكة المكرمة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، وخفيفة إلى متوسطة على محافظات جدة وخليص ورابغ.