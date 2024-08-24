شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى الخطوط السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية

وبيّنت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً

– أخصائي أول الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (ضمان المعلومات، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي المشتريات الفنية والعقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الخدمات اللوجستية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2024م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)