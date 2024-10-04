شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية STC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية:

– مساعد أول في إدارة الاستثمار والتشغيل للصناديق (عدد 2)

قد يهمّك أيضاً

الوصف الوظيفي:

يتحمل صاحب الدور مسؤولية فحص تدفق الصفقات وتنفيذها وفقًا لنموذج حوكمة صندوق الشركات. كما يتحمل صاحب الدور مسؤولية تحليل البيانات المالية والتوقعات ومتطلبات التمويل لكل شركة ناشئة محتملة، يجب على صاحب الدور تنفيذ واجباته وفقا لسياسات وإجراءات العمل المنصوص عليها.

المهام الوظيفية:

– فحص تدفق الصفقات وتنفيذها وفقًا لنموذج حوكمة الصندوق المؤسسي.

– تحليل البيانات المالية والتوقعات ومتطلبات التمويل لكل شركة ناشئة محتملة.

– تنفيذ جميع أعمال العناية الواجبة والتقييمات ووثائق أطروحة الاستثمار المطلوبة.

– احصل على كافة الموافقات المطلوبة من لجنة الاستثمار.

– ضمان الامتثال لنموذج حوكمة الصندوق.

– إدارة جولات الاستثمار القيادة / الاستثمار المشترك / التواجد).

– مساعدة الشركات الناشئة في مجالات الاستراتيجية وتطوير خطة العمل وتحليل السوق وبناء علاقة إرشادية من خلال مجموعة المرشدين.

– توفير الدعم التنفيذي للشركات الناشئة في استراتيجية طرح منتجاتها في السوق، وتحديد جميع أهداف النمو من خلا برنامج المسار التجاري أو الشركات التابعة لها stc

– مساعدة الشركات الناشئة على تحقيق الربح / فرص التكامل مع مجموعة دعم تطوير المتطلبات الداخلية لتكامل الشركات الناشئة مع شركة الاتصالات السعودية بالتعاون مع وحدات الأعمال ووحدات المرافق.

– ضمان الامتثال لنموذج حوكمة إدارة الصناديق.

– إصدار البيانات المالية الفصلية/السنوية للصندوق وتقارير الأداء بالتنسيق مع وحدة المالية.

– إدارة ملف مخاطر المحفظة بما يتماشى مع استراتيجية الاستثمار لمجموعة الاتصالات السعودية والاستفادة من الخبرة والمعرفة السابقة لتقديم توصيات مقبولة بشكل عام.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الاستثمار

– التمويل

– أو مايعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة.

– خبرة أكثر من 5 سنوات في مجال العمل.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– علاوة أداء سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– التطوير الوظيفي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.