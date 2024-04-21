الامارات | الموسيقار جوستوس فرانتز يصاب بتسمم في الدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب الموسيقار الألماني، جوستوس فرانتز، بتسمم في الدم في روسيا، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأمضى الموسيقار الألماني (79 عاماً) أسبوعين في وحدة العناية المركزة بمستشفى في مدينة سان بطرسبرغ، وخرج من المستشفى، لكنه لايزال بحاجة إلى أسبوعين آخرين من العلاج.

وقال فرانتز لصحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار «بدأ الأمر بحقيقة أنني شعرت بصعوبة في السير، وكل خطوة أصبحت مشكلة بالنسبة لي، كما شعرت بالتعب طوال الوقت. أردت تعليم ابني، لكنني لم أتمكن من القيام بذلك إلا وأنا راقد، لأنني كنت ضعيفاً للغاية». وكان الموسيقار يزور ابنه جوستوس كونستانتين (19 عاماً) الذي يدرس في روسيا ويعيش مع والدته. وعندما ذهب إلى المستشفى ليتم فحصه، أبلغه الأطباء بأن حالته «مهددة للحياة». وأوضح فرانتز أنه نُقل إلى وحدة للعناية المركزة في مستشفى آخر، حيث خضع لعملية «إنعاش فعلية».