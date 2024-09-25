«اتظلمت وبفعل فاعل».. محمد أبو جبل يكشف أسباب فشل انتقاله لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، عن سبب فشل مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد معه، خلال وجوده مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وقال أبو جبل، في تصريحات ببرنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2، إن "الأهلي تحدث مع النادي ووكيلي، وانتهى الاتفاق والأمور كانت تسير بشكل جيد ورسمي، كنت أركز في المباراة مع المنتخب ولا أفكر في الانتقال ولا أي شئ".

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر: "الناس ظلمتني، وكان الموضوع سينتهي بعد مباراة الكونغو الديمقراطية، والنادي وافق على الانتقال والأمور انتهت، ولم أوقع على أي عقود وأنا مع المنتخب، ولم يحدث بيني وبين كهربا خلافا، وعندما عدت من البطولة علمت أن الأمر فشل بفعل فاعل".