الامارات | مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم وفي زوجة أحمد الشنقيطي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموّه إلى مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عوشة بنت حسن المالك، زوجة أحمد عبدالقادر محمد الشنقيطي، وشقيقة العميد علي حسن المالك، ووالدة كل من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وسلطان وهلال وسعيد أحمد الشنقيطي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.