الامارات | إقبال كبير من النواخذة على سباق دلما التاريخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي في نسخته السابعة، أنها تتابع مع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس لتحديد موعد مثالي لانطلاقة السباق خلال الأيام المقبلة، والذي تشارك فيه محامل من كل إمارات الدولة.

ويقام المهرجان برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وانطلق يوم الجمعة الماضي، وتستمر أنشطته إلى الخامس من مايو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

ووفقاً لحالة الطقس المناسبة، ستختار اللجنة المنظمة اليوم الأفضل لإقامة السباق الذي يعد الحدث الرئيس والأبرز في المهرجان، إذ ينطلق لمسافة 80 ميلاً بحرياً، بما يصل إلى 125 كيلومتراً، من جزيرة دلما وإلى شاطئ المغيرة.

من جانبه، قال مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، ماجد عتيق المهيري «شهدت عمليات التسجيل تفاعلاً كبيراً من الملاك والنواخذة لتأكيد المشاركة في السباق الكبير، الذي ينتظره الجميع في كل عام للاحتفال بأقوى وأفضل وأغنى سباق في المنطقة، تخوض خلاله المحامل رحلة في رحاب الطبيعة الساحرة، تستدعي ذكريات الماضي التليد ليعانق الحاضر الزاهر».