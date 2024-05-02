7 نصائح ذهبية لتجنب أضرار الفسيخ أو الرنجة في شم النسيم.. ابتعد عن هذه المشروبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تناول الفسيخ والرنجة أهم الطقوس التي يحرص المصريون على تناولها في شم النسيم، وأكدت الدكتورة داليا أحمد أخصائية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ"الخليج 365"، أن الفسيخ قد يسبب التسمم الغذائي إذا كان فاسدا أو مجهزا بطريقة غير صحيحة، أما الرنجة المشوية تحتوي على فيتامينات وكالسيوم وحديد ودهون صحية وأوميجا 3.

وقدمت أخصائي التغذية العلاجية 7 نصائح ذهبية يجب اتباعها أثناء تناول الفسيخ والرنجة.

كيفية الابتعاد عن أضرار الفسيخ والرنجة

يجب شراء الفسيخ والرنجة من مكان موثوق به.

من الأفضل بالنسبة للأشخاص الأصحاء أيضا تجنب الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة.

بعد تناول هذه الأكلة يفضل شرب كمية كبيرة من الماء نحو 8 أكواب، للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم.

الابتعاد عن شرب منتجات الألبان والمشروبات الغازية والشاي والقهوة، لأن هذه المشروبات قد تسبب التلبك المعوي والإسهال والقيء.

الحرص على تناول الفاكهة مثل البطيخ والكنتالوب والموز، حيث تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على التخلص من أملاح الصوديوم الموجودة في الفسيخ والرنجة.

تناول اليانسون والنعناع، وهذا يسهل عملية الهضم ويزيل السموم ويقلل الغازات.

إذا شعرت بأعراض التسمم مثل القيء والغثيان والتعب وآلام المعدة يجب التوجه إلى أقرب مستشفى فورا.

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