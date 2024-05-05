احذر.. الرغبة الشديدة في تناول الحلويات تنذر بأمراض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة داريا روساكوفا خبيرة التغذية الروسية، أن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات يمكن أن تشير إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية الخطيرة.

وأضافت داريا أن الرغبة المستمرة في تناول الحلويات قد تشير إلى تطور الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وفقا لموقع "vm.ru".

حيث تزيد في بداية الإصابة بالسكري مستويات الأنسولين في الدم والجلوكوز، ما يؤدي إلى الشعور بالدوار والضعف والغثيان والرغبة الملحة في تناول الحلويات حتى يعود إلى حالته المستقرة وتناول الأطعمة المليئة بالسكر وعدم استقرار الحالة العاطفية والنفسية وتغيير المزاج والاكتئاب.

وفي هذه الحالة قد يحاول الشخص عندما يشعر بالتوتر تعويض ذلك عن طريق تناول الحلويات.

وفي بعض الأحيان، تنشأ الرغبة في تناول الحلويات بسبب نقص العناصر المعدنية في الجسم وفيتامين В أو الوزن الزائد والسمنة.

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