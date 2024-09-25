شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الآسيوية ترتفع بعد مكاسب قوية فى "وول ستريت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصات الآسيوية ارتفاعها في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع تسجيل مكاسب جديدة في الصين، لتتبع أثر نظيرتها في "وول ستريت" التي حققت ارتفاعات قياسية يوم أمس.

وقفز مؤشر "هانج سنج" في "هونج كونج" بنسبة 1.8% ليصل إلى 19,346.68، بعد أن حقق أكثر من 4% يوم أمس. كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.8% ليصل إلى 2,913.47.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.3% ليصل إلى 38,068.22، بينما استقر مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية عند 2,632.24.

وربح مؤشر S&P/ASX 200 في أستراليا 0.1% ليصل إلى 8,149.00.

وحققت الأسهم الأمريكية المزيد من الأرقام القياسية خلال جلسة أمس، حيث أغلق مؤشر S&P 500 مرتفعًا بنسبة 0.3% عند 5,732.93، مسجلاً الرقم القياسي 41 لهذا العام.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.2% إلى رقمه القياسي الذي تحقق يوم الاثنين، ليغلق عند 42,208.22، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% ليصل إلى 18,074.52.

وشهدت شركات التطوير العقاري الصينية قفزات كبيرة بعد أن أعلنت بكين عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إنعاش سوق الإسكان بعد فترة طويلة من التراجع. وقد عززت هذه الأخبار أيضا أسواق الأسهم وأسعار النفط والنحاس وغيرها من السلع.