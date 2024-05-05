ماذا يفعل الخوخ في القولون والكلى؟.. لن تتخيل تأثيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخوخ فاكهة صيفية غنية بالفيتامينات والمعادن، ونكهته اللذيذة تجعله مُفضلًا لدى الكثيرين، لكن توجد تأثيرات غير متوقعة لها على صحة القولون والكلى عند تناوله، وفقا لموقع "webmd"، و"tasteofhome".

تأثير الخوخ على صحة الكلى

يعمل الخوخ كمدر للبول، لذا يساعد على تقليل خطر الإصابة بحصى الكلى، كما يُسهم في زيادة إفراز الصوديوم والبوتاسيوم من الجسم، وبالتالي تحسين وظائف الكلى.

وتؤدي مضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ أيضا دورا مهما في إزالة السموم من الكلى بشكل طبيعي.

تأثير الخوخ على صحة القولون

الخوخ مصدر رائع للألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وإبطاء عملية الهضم أيضا، ما يخفف من أعراض القولون العصبي.

ويعمل الخوخ على تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، التي تُعزز صحة الجهاز المناعي، ويساعد استهلاكه أيضا على تهدئة اضطراب المعدة، وتخفيف الإسهال والغازات.

فوائد أخرى للخوخ

تعزيز صحة القلب وتوسيع الأوعية الدموية لمنع الدم من التجلط.

تحتوي على الألياف الغذائية، ما يُسهم في إنقاص الوزن.

تحسين صحة العين.

خفض ضغط الدم، ومنع فقدان العظام.

الحد من التوتر.

محاربة الجذور الحرة، بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.

التخلص من التجاعيد وتعزيز نضارة البشرة.