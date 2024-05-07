"هوس غريب في الحب" فتاة تحول حياة حبيبها إلى كابوس .. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

حولت سيدة صينية حياة حبيبها إلى كابوس بعد إصابتها بـ"دماغ الحب"، وهو عبارة عن هوسها المبالغ به معه، حيث يمكن أن تبحث عنه بداية من استيقاظه وصولًا إلى نومه، حيث يمكن أن تتصل به في اليوم لأكثر من 100 مرة.

وبحسب ما ذكره موقع odditycentral، وتم تشخيصها بالمتلازمة النفسية التي تدعى دماغ الحب، بعدما جعلت حبيبها في حالة من الضيق، وبدأ في تجاهل الرد عليها، بالإضافة إلى إقتحامها مكان عمله دون معرفته.

وأثارت تصرفات صاحبة الـ 18 عامًا التي تدعى "شياو يو" أفعالها شكوك الشرطة حول سلامتها النفسية، مما تسبب في عرضها على مستشفى للأمراض النفسية ليتأكد إصابتها بدماغ الحب.

وكشف الطبيب النفسي "دوناو" المتابع لحالة المريضة، أن هذا المرض العقلي نادر، ومن أعراضه أن يجيب الشريك عليهم على الفور سواء باتصال هاتفي أو رسالة نصية، وعادة ما يمكن التعافي من خلال تعليم المريض في التحكم في عواطفهم، ويمكن أن تكون نتيجة للتعرض لعلاقة غير سوية في مع والديها في الصغر، ولم تحصل على الحب الكافي.

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